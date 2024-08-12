В Уинском округе сдано здание школы на 60 учеников

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В селе Нижний Сып Уинского округа завершилось строительство нового здания школы на 60 учеников. Получено разрешение на ввод его в эксплуатацию, сообщают в краевом минстрое.
В корпусе уже установлены необходимая мебель и оборудование. Объект готов к проведению лицензирования. Теперь в одноэтажном здании помимо учебных классов и кабинетов, оборудованы мастерские, спортзал и столовая с пищеблоком — ранее она располагалась в отдельном ветхом здании. Территория и школьный двор благоустроены, обновлены площадки для игровых видов спорта.
Новая школа заменит старое деревянное здание 1947 года постройки.
«При поддержке нацпроекта „Образование“ строим в небольших населенных пунктах современные и комфортные школы. Сейчас в Пермском крае в стадии строительства находятся еще девять школ — в Перми, Пермском, Верещагинском, Куединском и Юсьвинском округах», — написал в своем telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
В этом году также были введены в эксплуатацию еще пять общеобразовательных учреждений — в Чернушке, селе Рябинино Чердынского округа, в сёлах Лобаново и Култаево Пермского округа и селе Тюндюк Бардымского округа.