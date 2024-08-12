В Уинском округе сдано здание школы на 60 учеников

В корпусе уже установлены необходимая мебель и оборудование. Объект готов к проведению лицензирования. Теперь в одноэтажном здании помимо учебных классов и кабинетов, оборудованы мастерские, спортзал и столовая с пищеблоком — ранее она располагалась в отдельном ветхом здании. Территория и школьный двор благоустроены, обновлены площадки для игровых видов спорта.