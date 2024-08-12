«ЮВТ Аэро» возобновит рейсы из Перми в Ярославль. Но ненадолго

Всего планируется три этапа рейсов в разные периоды времени на самолете Bombardier. Первый пройдет с 20 августа по 15 октября, вылеты планируются по вторникам, второй начнется 24 августа и закончится 19 октября, вылеты планируются каждую субботу, а на третьем этапе будет всего один рейс во вторник 22 октября. Время полета составит 1 час 30 мин.