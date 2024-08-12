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«ЮВТ Аэро» возобновит рейсы из Перми в Ярославль. Но ненадолго

«ЮВТ Аэро» возобновит рейсы из Перми в Ярославль. Но ненадолго

12 августа 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
Полететь в столицу Золотого кольца России станет возможным уже с 20 августа.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновит рейсы из Перми в Ярославль. Первый рейс состоится 20 августа, а завершится полетная программа уже 22 октября. Это следует из расписания аэропорта «Большое Савино», на которое обратил внимание «Коммерсант-Прикамье». На сайте перевозчика билеты на прямые рейсы еще не появились.

Всего планируется три этапа рейсов в разные периоды времени на самолете Bombardier. Первый пройдет с 20 августа по 15 октября, вылеты планируются по вторникам, второй начнется 24 августа и закончится 19 октября, вылеты планируются каждую субботу, а на третьем этапе будет всего один рейс во вторник 22 октября. Время полета составит 1 час 30 мин.

Ранее сообщалось, что летние субсидированные рейсы из Перми в Ярославль временно приостановят после 10 августа.

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#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Россия#Авиаперелеты#Расписание#Ярославль
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