«ЮВТ Аэро» возобновит рейсы из Перми в Ярославль. Но ненадолго

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновит рейсы из Перми в Ярославль. Первый рейс состоится 20 августа, а завершится полетная программа уже 22 октября. Это следует из расписания аэропорта «Большое Савино», на которое обратил внимание «Коммерсант-Прикамье». На сайте перевозчика билеты на прямые рейсы еще не появились.
Всего планируется три этапа рейсов в разные периоды времени на самолете Bombardier. Первый пройдет с 20 августа по 15 октября, вылеты планируются по вторникам, второй начнется 24 августа и закончится 19 октября, вылеты планируются каждую субботу, а на третьем этапе будет всего один рейс во вторник 22 октября. Время полета составит 1 час 30 мин.
Ранее сообщалось, что летние субсидированные рейсы из Перми в Ярославль временно приостановят после 10 августа.