За три месяца пермяки сдали в Экопункт 9,3 тысячи тонн полезных отходов

В июле стало известно, что в текущем году на территории Пермского края зафиксирован внезапный скачок численности глухарей и бобров. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края корреспонденту Properm.ru, количество глухарей в этом году в регионе составило 89 019 особей, что на 22,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Численность бобров выросла за год на 9,1%, составив 25 273 особей.