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За три месяца пермяки сдали в Экопункт 9,3 тысячи тонн полезных отходов

За три месяца пермяки сдали в Экопункт 9,3 тысячи тонн полезных отходов

12 августа 2024, 11:10
Фото: прес-сслужба правительтва Пермского края
Они заработали на сданном около 65 тысяч рублей.

За три месяца пермяки сдали на переработку за вознаграждение и безвозмездно в Экопункт у ТРК «Планета» порядка 9,3 тыс. тонн полезных отходов. Экопункт открылся в мае, сообщает пресс-служба регионального оператора ТКО.

Общая выручка посетителей Экопункта за три месяца составила порядка 65 тыс. рублей.

Напомним, в Экопункте за вознаграждение можно сдать на переработку пластик, макулатуру, пленку. В экопункте бесплатно принимают на переработку батарейки, пластиковые карты, одежду для передачи в благотворительные фонды, аккумуляторы от электронных устройств, стеклянные банки и бутылки, электротехнику, фольгу (рулонную, контейнеры), пластиковые крышечки (от напитков), блистеры от таблеток, лекарства в упаковках для утилизации.

Недавно к перечню редких фракций, которые безвозмездно можно сдать на переработку, добавились рентгеновские снимки, палочки для суши, пробки от игристых и винных напитков.

Чаще всего пермяки сдавали макулатуру и картон — 6,9 тонн, одежду и обувь — 1 тонна, батарейки — 310,5 кг, пластиковые бутылки — 274 кг.

Также в Экопункт сдали 66,7 кг электротехники, 65 кг пластиковых крышечек, 28 кг блистеров от таблеток, почти 12 кг лекарств в упаковке (на утилизацию) и 1,7 кг пластиковых карт.

Экопункта по приему вторичных материальных ресурсов с экопространством для занятий, мастер-классов и просветительских расположен в Индустриальном районе, у ТРЦ «Планета», по адресу ш. Космонавтов, 162 Б. Экопункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

В июле стало известно, что в текущем году на территории Пермского края зафиксирован внезапный скачок численности глухарей и бобров. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края корреспонденту Properm.ru, количество глухарей в этом году в регионе составило 89 019 особей, что на 22,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Численность бобров выросла за год на 9,1%, составив 25 273 особей.

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#Касается каждого#Пермь#Экология
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