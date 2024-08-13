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На СВО в июле погиб 25-летний уроженец Кудымкара Дмитрий Рычков

Был мужем и отцом. На СВО погиб 25-летний уроженец Кудымкара

13 августа 2024, 08:50
Фото: пресс-служба администрации Кудымкарского муниципального округа

На СВО в июле погиб 25-летний уроженец Кудымкара Дмитрий Рычков

Парень решил участвовать в спецоперации в марте.

В Кудымкарском муниципальном округе простятся с погибшим на СВО в возрасте 25 лет Дмитрием Рычковым. Дмитрий родился в Кудымкаре 26 января 1999 года, окончил Белоевскую среднюю общеобразовательную школу. Затем отучился на станочника металлобработки в профессиональном училище №48.

В последнее время работал вахтовым методом в ООО «Пермнефтеотдача». В марте этого года ушел служить по контракту и отправился в зону проведения СВО. Молодой человек погиб 9 июля.

Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, Дмитрий был мужем, отцом и сыном. Прощание состоится в деревне Перкова, в сельском клубе завтра, 14 августа, в 12:00.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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