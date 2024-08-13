Был мужем и отцом. На СВО погиб 25-летний уроженец Кудымкара

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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В Кудымкарском муниципальном округе простятся с погибшим на СВО в возрасте 25 лет Дмитрием Рычковым. Дмитрий родился в Кудымкаре 26 января 1999 года, окончил Белоевскую среднюю общеобразовательную школу. Затем отучился на станочника металлобработки в профессиональном училище №48.
В последнее время работал вахтовым методом в ООО «Пермнефтеотдача». В марте этого года ушел служить по контракту и отправился в зону проведения СВО. Молодой человек погиб 9 июля.
Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, Дмитрий был мужем, отцом и сыном. Прощание состоится в деревне Перкова, в сельском клубе завтра, 14 августа, в 12:00.