Был мужем и отцом. На СВО погиб 25-летний уроженец Кудымкара

В Кудымкарском муниципальном округе простятся с погибшим на СВО в возрасте 25 лет Дмитрием Рычковым. Дмитрий родился в Кудымкаре 26 января 1999 года, окончил Белоевскую среднюю общеобразовательную школу. Затем отучился на станочника металлобработки в профессиональном училище №48.