Бывший ресторатор будет отвечать за праздники в мэрии Перми

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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В мэрии сменился директор МБУК «Пермская дирекция». Вместо Андрея Хомякова учреждение культуры возглавит нынешний и. о. замглавы Ленинского района Ольга Романова, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Ольга Романова ранее была предпринимателем, занималась общественным питанием. Сейчас она курирует социальный блок в администрации Ленинского района.
МБУК «Пермская дирекция», которое раньше называлось МАУ «Агентство социокультурных проектов», создали в 2008 году. Учреждение занимается организацией городских праздников.