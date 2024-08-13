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Бывший ресторатор будет отвечать за праздники в мэрии Перми

Бывший ресторатор будет отвечать за праздники в мэрии Перми

13 августа 2024, 07:40
Директор МБУК «Пермская дирекция» Андрей Хомяков покинул должность.

В мэрии сменился директор МБУК «Пермская дирекция». Вместо Андрея Хомякова учреждение культуры возглавит нынешний и. о. замглавы Ленинского района Ольга Романова, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Ольга Романова ранее была предпринимателем, занималась общественным питанием. Сейчас она курирует социальный блок в администрации Ленинского района.

МБУК «Пермская дирекция», которое раньше называлось МАУ «Агентство социокультурных проектов», создали в 2008 году. Учреждение занимается организацией городских праздников.

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#Кадровые перестановки#Культура#Мэрия#Фестивали#Мэрия Перми
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