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Часть жителей Березников уже пять дней находится без воды

Часть жителей Березников уже пять дней находится без воды

13 августа 2024, 07:45
Фото: Telegram-канал Алексея Казаченко
Люди жалуются, что подвоз воды организован, но только раз в день.

Жители города Усолье Березниковского городского округа жалуются на ржавую воду, непригодную для мытья и употребления в пищу. С 8 по 12 августа водоснабжение было отключено, проблема появилась после того, как его подачу восстановили. По словам читательницы Properm.ru, подвоз воды организован только раз в сутки.

Фото: предоставлено читателем Properm.ru

Вчера вечером, 12 августа, мэр Березников Алексей Казаченко рассказал в своем Telegram-канале, что продолжаются работы по наладке системы водоснабжения. На тот момент проблемная ситуация с водой происходила в доме на ул. Братчикова, 12 и на верхних этажах некоторых многоэтажек. По словам Казаченко, для стабилизации давления в сети нужно заполнить резервуар на насосной станции третьего подъема правобережья. А для этого нужно приостановить водоснабжение в ночные часы в Усольском, ЖК «Любимов», «Стрижи» и «Ясная поляна».

Алексей Казаченко также сообщал в соцсетях об отключении воды на правом берегу Березников еще 10 августа. Неизвестные проводили земляные работы без разрешения и повредили водовод.

Жители Березников в субботу остались без воды из-за аварии
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Березники
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