Часть жителей Березников уже пять дней находится без воды

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Жители города Усолье Березниковского городского округа жалуются на ржавую воду, непригодную для мытья и употребления в пищу. С 8 по 12 августа водоснабжение было отключено, проблема появилась после того, как его подачу восстановили. По словам читательницы Properm.ru, подвоз воды организован только раз в сутки.
Вчера вечером, 12 августа, мэр Березников Алексей Казаченко рассказал в своем Telegram-канале, что продолжаются работы по наладке системы водоснабжения. На тот момент проблемная ситуация с водой происходила в доме на ул. Братчикова, 12 и на верхних этажах некоторых многоэтажек. По словам Казаченко, для стабилизации давления в сети нужно заполнить резервуар на насосной станции третьего подъема правобережья. А для этого нужно приостановить водоснабжение в ночные часы в Усольском, ЖК «Любимов», «Стрижи» и «Ясная поляна».
Алексей Казаченко также сообщал в соцсетях об отключении воды на правом берегу Березников еще 10 августа. Неизвестные проводили земляные работы без разрешения и повредили водовод.