Часть жителей Березников уже пять дней находится без воды

Вчера вечером, 12 августа, мэр Березников Алексей Казаченко рассказал в своем Telegram-канале, что продолжаются работы по наладке системы водоснабжения. На тот момент проблемная ситуация с водой происходила в доме на ул. Братчикова, 12 и на верхних этажах некоторых многоэтажек. По словам Казаченко, для стабилизации давления в сети нужно заполнить резервуар на насосной станции третьего подъема правобережья. А для этого нужно приостановить водоснабжение в ночные часы в Усольском, ЖК «Любимов», «Стрижи» и «Ясная поляна».