Дело о взятке контразведчику в 160 миллионов вернули в Пермский военный суд

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Сегодня, 13 августа, судья Центрального окружного военного гарнизонного суда Алексей Колесников рассмотрел апелляционные жалобы защиты и третьих лиц на приговор бывшему сотруднику ФСБ Григорию Царегородцеву. Он был осужден за взятку в 160 млн рублей, полученную от группы пермских хакеров. Деньги полагались ему как за бездействие, так и за решение вопросов о прекращении возбужденного в отношении них уголовного дела.
Приговор Пермского гарнизонного военного суда был отменен, дело вернули на новое рассмотрение в другом составе суда, сообщили журналисту Properm.ru в апелляционной инстанции.
Защита и сам Царегородцев утверждали, что это не взятка, а мошеннические действия со стороны сотрудника спецслужбы. Якобы он взял деньги и ничего не предпринял, обманув хакеров. Третьи лица — это родственники осужденного, пытающиеся оспорить арест и конфискацию оформленного на них имущества.
В качестве наказания Царегородцеву назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу на сумму 320 млн рублей и конфискации в доход государства в доход государства арестованного имущества на 21,1 млн рублей и 138,9 млн рублей — общей суммы взятки в 160 млн рублей. Он лишен воинского звания «майор запаса». Также после освобождения Царегородцев восемь лет не сможет занимать никакие должности.
15 апреля бывший контрразведчик был признан виновным в получении взятки от хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева. Он с 2015 года получил от них 160 млн рублей — за попустительство по службе. Последние 100 млн рублей Царегородцев взял у хакеров накануне их задержания, деньги предназначались за возможность избежать уголовного преследования. Якобы обсуждалась возможность «развалить» дело о хищении данных кредитных карт Visa и MasterCard ряда крупных американских банков, которые позволяли осуществлять покупки. Их услугами пользовались желающие, которым было необходимо скрыть от надзора приобретение предметов роскоши.
Хакеры Ковалев, Гилев, а также гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский, сотрудник «Транстехкома» Артем Быстрых, владелец пермской компании «Гет-Нэт» Артем Зайцев и безработный Ярослав Соловьев также были осуждены в апреле Савеловским судом в Москве. Реальные сроки наказания получили только Зайцев и Ковалев, они пытаются обжаловать приговор. Жалоба в апелляционную инстанцию Мосгорсуда пока не поступила.
Кроме того, Зайцев пытается отсудить у Ковалева и его бывшей жены имущество. В июле в Преображенском суде ему было отказано в удовлетворении иска к Ковалеву и брокеру Станиславу Баранову. Зайцев просил суд расторгнуть соглашение и предварительный договор купли-продажи акций «Почтобанка», заключенные между Барановым и Ковалевым-Зайцевым в 2021 году. Также он просит взыскать с Баранова 35,13 млн рублей, переданных ему в качестве обеспечительного платежа по соглашению и предварительному договору купли-продажи акций.
Кроме того, кассационная инстанция Арбитражного суда Уральского округа в июле отказала Зайцеву в обжаловании решения по спору с Александрой Ковалевой. Она отсудила у Зайцева 65,64 млн рублей стоимости своих акций в «Гет-Нэт», которые она утратила после выхода из состава учредителей предприятия.
Довод Зайцева о том, что Ковалева была введена в состав участников общества при помощи угроз жизни и здоровью со стороны Ковалева и Царегородцева судом кассационной инстанции были отклонены. Суд указал на отсутствие документально подтвержденных доказательств, позволяющих объективно сделать вывод о совершении названными в кассационной жалобе лицами преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом Российской Федерации.
Сейчас Зайцев пытается спасти компанию «Гет-Нэт» от банкротства. С заявлением об этом обратилась налоговая. Суд решение о признании предприятия несостоятельным с августа 2023 года не вынес, заседания откладываются по ходатайству Зайцева, он просит суд дать ему возможность выйти из мест лишения свободы и погасить задолженность.