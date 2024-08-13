Дело о взятке контразведчику в 160 миллионов вернули в Пермский военный суд

Кроме того, Зайцев пытается отсудить у Ковалева и его бывшей жены имущество. В июле в Преображенском суде ему было отказано в удовлетворении иска к Ковалеву и брокеру Станиславу Баранову. Зайцев просил суд расторгнуть соглашение и предварительный договор купли-продажи акций «Почтобанка», заключенные между Барановым и Ковалевым-Зайцевым в 2021 году. Также он просит взыскать с Баранова 35,13 млн рублей, переданных ему в качестве обеспечительного платежа по соглашению и предварительному договору купли-продажи акций.