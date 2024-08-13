Депутат Нина Останина выступила против запрета детского «шампанского»

Posted 13 августа, 12:26
Published 13 августа, 12:26
Modified Вчера, 22:35
Updated Вчера, 22:35
Ранее депутат Султан Хамзаев предложил запретить использование термина «шампанское» для безалкогольных газированных напитков, предназначенных для детей. Он считает, что это создает ассоциации с алкогольной продукцией, что противоречит закону о рекламе спиртного среди несовершеннолетних, пишет «Ридус».
Однако Останина заявила, что прежде чем вводить такой запрет, необходимо выяснить мнение родителей.
— Например, отмечают взрослые день рождения ребёнка, открыли бутылку безалкогольного детского шампанского… Им этот запрет, который предлагает ввести Хамзаев, вообще нужен или не нужен? — подчеркнула она.
При этом Останина отметила, что Хамзаев молчал, когда в Госдуме принимался в первом чтении законопроект о наружной рекламе российских вин.