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Posted 13 августа, 12:26

Published 13 августа, 12:26

Modified Вчера, 22:35

Updated Вчера, 22:35

Депутат Нина Останина выступила против запрета детского «шампанского»

Депутат Нина Останина выступила против запрета детского «шампанского»

13 августа 2024, 12:26
Фото: Телеграм-канал Нины Останиной
Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина высказалась против предложения запретить производство и продажу детского шампанского в России. По ее мнению, данный вопрос должен решаться родителями, а не законодателями.

Ранее депутат Султан Хамзаев предложил запретить использование термина «шампанское» для безалкогольных газированных напитков, предназначенных для детей. Он считает, что это создает ассоциации с алкогольной продукцией, что противоречит закону о рекламе спиртного среди несовершеннолетних, пишет «Ридус».

Однако Останина заявила, что прежде чем вводить такой запрет, необходимо выяснить мнение родителей.

— Например, отмечают взрослые день рождения ребёнка, открыли бутылку безалкогольного детского шампанского… Им этот запрет, который предлагает ввести Хамзаев, вообще нужен или не нужен? — подчеркнула она.

При этом Останина отметила, что Хамзаев молчал, когда в Госдуме принимался в первом чтении законопроект о наружной рекламе российских вин.

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