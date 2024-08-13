Desport: возвращение любимых товаров Декатлон для спорта и активного отдыха

О поставках товаров Desport договаривается с производителями напрямую. Сейчас компания имеет связи с производителями из России, Китая, Вьетнама, Узбекистана, Пакистана. Причем количество российских поставщиков выросло с нескольких десятков до 200 предприятий. «Мы используем для производства собственных торговых марок в том числе и те производственные площадки, которые используют „Декатлон“», — добавляет Дмитрий Страхов. Более того за счет прямого взаимодействия с производствами Desport сдерживает рост цен на свои товары.