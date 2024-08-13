Desport: возвращение любимых товаров Декатлон для спорта и активного отдыха

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Генеральный директор Desport Дмитрий Страхов рассказал «Ленте.ру» о том, как команда сохраняет традиции международного бренда, представляя россиянам товары для занятий более чем 60 видами спорта по разумным ценам, и ищет собственный путь в развитии бизнеса.
Широко известный в России «Декатлон» вынужденно приостановил работу летом 2022 года из-за изменения цепей поставки. Приемником в России стала компания Desport, которая заключила прямые договора с фабриками «Декатлон» по всему миру. Также, Desport развивает свои собственные торговые марки с учетом знания российского покупателя и особенностей наших погодных условий.
Развитие под российского потребителя
Desport запустила онлайн-продажи своих товаров по всей России и сделала ставку на зимние виды спорта — беговые лыжи, коньки, сноуборд. В ближайших планах — развивать ассортимент и расширить свое присутствие в городах Сибири и Урала. Помимо ассортимента «Декатлона» Desport создает собственные торговые марки.
Например, новая линейка спортивной одежды для школьников включает готовые наборы для разных видов спорта, в том числе таких как футбол и гимнастика. С помощью этих наборов родители смогут прямо на месте подобрать экипировку для уроков физкультуры и спортивных секций по доступной цене.
Desport подбирает продавцов, которые сами занимаются спортом. «Любой сотрудник магазина вам поможет, — говорит Генеральный директор сети. — У консультанта нет задачи заставить вас что-то купить, так как их заработок не привязан к продажам. Для ребят основа работы — это интерес».
На связи с производством
О поставках товаров Desport договаривается с производителями напрямую. Сейчас компания имеет связи с производителями из России, Китая, Вьетнама, Узбекистана, Пакистана. Причем количество российских поставщиков выросло с нескольких десятков до 200 предприятий. «Мы используем для производства собственных торговых марок в том числе и те производственные площадки, которые используют „Декатлон“», — добавляет Дмитрий Страхов. Более того за счет прямого взаимодействия с производствами Desport сдерживает рост цен на свои товары.
Прошли проверку на прочность
Прототипы товара подвергаются серьезному профессиональному тестированию и проходят многоступенчатый контроль качества на производстве. Директор Desport подчеркивает, что безопасность и надежность — это ключевое при разработке товара.
Desport планирует внедрить тест-драйв для своих товаров, чтобы покупатели их испытали и решили, насколько они подходит для их тренировок. Дмитрий Страхов отмечает, что этот шаг принесет компании самую ценную информацию — честную обратную связь от клиентов. «Мы на первых порах даже не хотим ограничивать по времени этап тестирования», — добавляет он.
Тестирование станет частью программы лояльности клуба Declub, который уже собрал более 500 тысяч участников.
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