Диетолог Тараско утверждает, что арбуз полезнее дыни

«Однако арбуз менее калориен: его энергетическая ценность составляет около 25 ккал на 100 г, в то время как у дыни она достигает примерно 35 ккал на 100 г в зависимости от сорта. Не стоит злоупотреблять ни тем, ни другим», — отметила диетолог.