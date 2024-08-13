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Posted 13 августа, 09:02

Published 13 августа, 09:02

Modified Вчера, 22:41

Updated Вчера, 22:41

Диетолог Тараско утверждает, что арбуз полезнее дыни

13 августа 2024, 09:02
В августе начинается сезон арбузов и дынь. Однако оба летних лакомства имеют разный набор микроэлементов.

Диетолог Анастасия Тараско рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что полезнее: арбуз или дыня.

По её словам, состав этих ягод похож. Они содержат примерно одинаковый набор витаминов и много фруктозы.

«Однако арбуз менее калориен: его энергетическая ценность составляет около 25 ккал на 100 г, в то время как у дыни она достигает примерно 35 ккал на 100 г в зависимости от сорта. Не стоит злоупотреблять ни тем, ни другим», — отметила диетолог.

Тем не менее, если сравнивать, то дыня — это десерт, а арбуз можно есть в любых количествах.

«Арбуз обладает более выраженным мочегонным эффектом, чем дыня. Кроме того, в дыне содержится больше фруктозы из-за её калорийности. Поэтому в обоих случаях важно соблюдать умеренность. В целом, выбирайте и ешьте то, что вам больше нравится», — подытожила Тараско.

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