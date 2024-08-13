Двое жителей Соликамска и Красновишерска погибли на СВО

В Пермском крае на этой неделе прощаются еще с двумя погибшими на СВО местными жителями. Сегодня, 13 августа, в 11:00 в ДК завода «Урал» в Соликамске состоится церемония прощания с Павлом Бондарем. В 12:00 пройдет отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.