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Сергей Барда — справа.

Двое жителей Соликамска и Красновишерска погибли на СВО

13 августа 2024, 02:37
Фото: 1MI; пресс-службы администраций Соликамского и Красновишерского округов
Сергей Барда — справа.

На СВО погибли Сергей Барда и Павел Бондарь из Пермского края

С одним из военнослужащих будут прощаться сегодня.

В Пермском крае на этой неделе прощаются еще с двумя погибшими на СВО местными жителями. Сегодня, 13 августа, в 11:00 в ДК завода «Урал» в Соликамске состоится церемония прощания с Павлом Бондарем. В 12:00 пройдет отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Вчера, 12 августа, в Красновишерске простились с Сергеем Бардой. Он родился 30 марта 1974 года. В декабре прошлого года ушел на СВО, погиб 4 февраля. В пресс-службе Красновишерского округа выражают соболезнования родственникам.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Сообщения о погибших участниках из Пермского края публикуют администрации округов, учебных заведений, где те получали образование, а также их родные и близкие.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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