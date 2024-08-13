Двое жителей Соликамска и Красновишерска погибли на СВО

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В Пермском крае на этой неделе прощаются еще с двумя погибшими на СВО местными жителями. Сегодня, 13 августа, в 11:00 в ДК завода «Урал» в Соликамске состоится церемония прощания с Павлом Бондарем. В 12:00 пройдет отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Вчера, 12 августа, в Красновишерске простились с Сергеем Бардой. Он родился 30 марта 1974 года. В декабре прошлого года ушел на СВО, погиб 4 февраля. В пресс-службе Красновишерского округа выражают соболезнования родственникам.
СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Сообщения о погибших участниках из Пермского края публикуют администрации округов, учебных заведений, где те получали образование, а также их родные и близкие.