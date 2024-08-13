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Published Вчера, 15:41

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Эксперт РАН Чабиева: мед может снижать артериальное давление

13 августа 2024, 15:41
Полифенольные элементы в меде обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Этот продукт поможет при болях от атеросклероза, гипертонии и неприятностях с пищеварением, рассказала сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН Танзила Чабиева.

«Свойства меда имеют широкий спектр своего воздействия на организм человека. В состав меда входят полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами», — цитирует эксперта 360.ru.

По мнению ученого, мед можно употреблять в ограниченных количествах для предотвращения атеросклероза, диабета, онкологических заболеваний. Чабиева сообщила, что он способен снизить кровяное давление и улучшить функционирование желудочно-кишечного тракта.

#Алина Ибрагимова
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