Эксперт РАН Чабиева: мед может снижать артериальное давление

Полифенольные элементы в меде обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Этот продукт поможет при болях от атеросклероза, гипертонии и неприятностях с пищеварением, рассказала сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН Танзила Чабиева.