Эксперт РАН Чабиева: мед может снижать артериальное давление

Posted Вчера, 15:41
Published Вчера, 15:41
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
«Свойства меда имеют широкий спектр своего воздействия на организм человека. В состав меда входят полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами», — цитирует эксперта 360.ru.
По мнению ученого, мед можно употреблять в ограниченных количествах для предотвращения атеросклероза, диабета, онкологических заболеваний. Чабиева сообщила, что он способен снизить кровяное давление и улучшить функционирование желудочно-кишечного тракта.