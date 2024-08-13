Глава Перми оценил потребность города в новых автобусах в более чем 500 машин

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
По предварительным оценкам для Перми необходимо в сжатые сроки произвести более 500 автобусов различных классов вместимости. При этом, машины должны быть оформлены в фирменном стиле пермского транспорта, а также иметь внушительный перечень дополнительного оборудования, сообщает в своем telegram-канале глава города Эдуард Соснин.
Подробней о потребностях города и о поставке техники мэр общался вчера с производителями автобусов. Во встрече приняли участие представители Группы ГАЗ, Bakulin Motors Group, ОАО «МАЗ» и ПАО «КАМАЗ».
«Представители заводов-изготовителей заявили о готовности работать с нашим городом, но для поставки такого объема техники необходимо заранее планировать загрузку производственных мощностей. Именно по этой причине требования к подвижному составу и условиям контрактов обсуждаются заранее. Это позволит перевозчикам оформить заказы на автобусы, а производителям поставить технику в срок», — подчеркивает Соснин.
Участвовавшие во встрече пермские перевозчики обратили внимание производителей на слабые стороны производимой техники, которые они выявили в процессе эксплуатации. Они отметили, что дополнительное оборудование может потребовать более мощных генераторов, чтобы все системы работали корректно. В первую очередь это относится к системе кондиционирования воздуха, с которой в жаркие дни иногда возникали проблемы.
Производители автобусов согласились с этим тезисом и обещали дополнительно проработать этот вопрос. Кроме того, они отметили, что пермские требования к подвижному составу прогрессивны по меркам других городов и работа с Пермью поможет им улучшать свою продукцию.
В новых пятилетних контрактах для перевозчиков в Перми, в частности, появятся обновленные требования к автобусам. Планируется увеличить количество валидаторов с четырёх штук до шести, сообщал вчера глава Перми.
Транспортные средства должны быть оснащены bluetooth-маячками для их интеграции с приложением «Транспортная карта Пермь». Это позволит пассажирам оплачивать проезд без необходимости сканирования QR-кода — система сама определит нужное транспортное средство.
В автобусах должна будет работать система кондиционирования воздуха с удалённым контролем температуры. Также транспортные средства должны будут иметь двойное остекление, что позволит системе климат-контроля работать более эффективно. Для безопасности пассажиров автобусы должны будут оснащаться тревожными кнопками и системой видеонаблюдения с возможностью удаленного онлайн-доступа.