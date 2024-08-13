Глава Перми оценил потребность города в новых автобусах в более чем 500 машин

Участвовавшие во встрече пермские перевозчики обратили внимание производителей на слабые стороны производимой техники, которые они выявили в процессе эксплуатации. Они отметили, что дополнительное оборудование может потребовать более мощных генераторов, чтобы все системы работали корректно. В первую очередь это относится к системе кондиционирования воздуха, с которой в жаркие дни иногда возникали проблемы.