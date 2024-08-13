На Пермской телебашне сегодня включат праздничную подсветку. Поясняем, почему

В честь дня рождения Российской телевизионной и радиовещательной сети сегодня, 13 августа, на Пермской телебашне включится праздничная подсветка. Она будет работать с 22:00 до 1:00, сообщают в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре.