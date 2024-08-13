На Пермской телебашне сегодня включат праздничную подсветку. Поясняем, почему

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В честь дня рождения Российской телевизионной и радиовещательной сети сегодня, 13 августа, на Пермской телебашне включится праздничная подсветка. Она будет работать с 22:00 до 1:00, сообщают в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре.
РТРС была создана Указом президента Российской Федерации № 1031 «О создании федерального государственного унитарного предприятия „Российская телевизионная и радиовещательная сеть“ 13 августа 2001 года.
В честь значимых государственных праздников телебашня часто украшается праздничной подсветкой. Так, 1 июня с 22:00 до полуночи пермскую телебашню украшали огни архитектурной подсветки в честь Дня защиты детей.