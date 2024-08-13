properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

На Пермской телебашне сегодня включат праздничную подсветку. Поясняем, почему

На Пермской телебашне сегодня включат праздничную подсветку. Поясняем, почему

13 августа 2024, 11:19
Фото: properm.ru
Сегодня день рождения Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В честь дня рождения Российской телевизионной и радиовещательной сети сегодня, 13 августа, на Пермской телебашне включится праздничная подсветка. Она будет работать с 22:00 до 1:00, сообщают в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре.

РТРС была создана Указом президента Российской Федерации № 1031 «О создании федерального государственного унитарного предприятия „Российская телевизионная и радиовещательная сеть“ 13 августа 2001 года.

В честь значимых государственных праздников телебашня часто украшается праздничной подсветкой. Так, 1 июня с 22:00 до полуночи пермскую телебашню украшали огни архитектурной подсветки в честь Дня защиты детей.

Читайте также:
Ильин день: С громом и надеждойИван Купала: Древний и юный, ночной и светлыйСвятая Троица: когда и что празднуют православные христиане в 2024 году
#Пермь#Праздник#Празднование
Подпишитесь
Дело о взятке контразведчику в 160 миллионов вернули в Пермский военный суд
Сегодня, 12:12
В пермских лесах ограничат фото- и видеосъемку. С чем это связано?
Сегодня, 07:45
Пермячка через суд добилась крайне дешевого перелета в Таиланд рейсом «Аэрофлота»
Сегодня, 09:50
Бывший ресторатор будет отвечать за праздники в мэрии Перми
Сегодня, 07:40
Часть жителей Березников уже пять дней находится без воды
Сегодня, 07:45
В Пермском крае вторую ночь подряд наблюдают северное сияние
Сегодня, 06:42