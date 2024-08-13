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Updated Сегодня, 13:24

«Новогор» сообщил, что не он отключил воду «Дому Демидовых» и помочь не может

«Новогор» сообщил, что не он отключил воду «Дому Демидовых» и помочь не может

13 августа 2024, 13:22
Фото: предоставлено «Домом Демидовых»
«НОВОГОР-Прикамье» не может повлиять на восстановление водоснабжения в «Доме Демидовых», — сообщила пресс-служба коммунального оператора.
Сюжет
Уфас

Ресурсоснабжающая организация в июле этого года заключила договор на водоснабжение и водоотведение здания пекарни «Дом Демидовых», расположенного по ул. Ленина, 46а, после соответствующего обращения потребителя.

Подключение здания пекарни к централизованной системе водоснабжения осуществлено через соседнее здание. Поэтому вода в здание пекарни подается транзитом.

Причина отсутствия воды в пекарне «НОВОГОР-Прикамье» неизвестна. Ресурсоснабжающая компания не отключала воду на этом участке. Однако есть информация о том, что владелец здания по улице Газеты Звезда, 20 не допускает в
бойлерную, где, возможно, размещено запорное оборудование, представителей
собственника здания по улице Ленина, 46а.

«НОВОГОР» не имеет возможности повлиять на собственника, владеющего
транзитным трубопроводов для восстановления водоснабжения, так как абонент
(«Дом Демидовых») изначально присоединен к системе опосредованно. При этом
«НОВОГОР» как третье лицо участвует в судебном разбирательстве и в проверке
УФАС, представляя всю имеющуюся об объектах информацию и документы.

Напомним, собственник соседнего здания, «ТехПромАвтоматика», отключили «Дом Демидовых» от воды, причинив немалый ущерб кафе, пекарне, хостелу.

При чем имеется решение суда, запрещающее «ТехПромАвтоматика» отключать от воды соседнее здание. Судебные приставы направили «ТехПромАвтоматика» требование «немедленно прекратить технологическое отключение ресурсов», но собственник соседних зданий не исполняет решение суда и не реагирует на требования приставов.

#Суд#Уфас#Новогор#Дом демидовых#Пекарня дом демидовых#Незаконное отключение воды
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