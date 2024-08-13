«Новогор» сообщил, что не он отключил воду «Дому Демидовых» и помочь не может

«НОВОГОР» не имеет возможности повлиять на собственника, владеющего

транзитным трубопроводов для восстановления водоснабжения, так как абонент

(«Дом Демидовых») изначально присоединен к системе опосредованно. При этом

«НОВОГОР» как третье лицо участвует в судебном разбирательстве и в проверке

УФАС, представляя всю имеющуюся об объектах информацию и документы.