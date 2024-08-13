Объявлен конкурс на строительство нового корпуса Пермского строительного техникума

В новом учебном блоке планируется разместить классы компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования, архитектурной графики, архитектурного проектирования и типологии зданий и сооружений, специализированный компьютерный класс для проведения демонстрационных экзаменов и поточную аудиторию для теоретических занятий. Также там появятся класс основы рисунка и живописи, оснащенный мольбертами, макетная мастерская, лекционная аудитория, совмещенная с музеем колледжа, и помещение для организации дистанционного обучения и онлайн консультаций.