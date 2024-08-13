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Published Сегодня, 15:55

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Updated Сегодня, 15:57

Объявлен конкурс на строительство нового корпуса Пермского строительного техникума

Объявлен конкурс на строительство нового корпуса Пермского строительного техникума

13 августа 2024, 15:55
Фото: Управление капитального строительства Пермского края
Также победитель должен будет разработать проект учебного здания.

В Перми объявлен конкурс на проектирование и строительство нового учебного корпуса строительного колледжа (Комсомольский проспект, 57). Его площадь составит порядка восьми тысяч кв. метров, сообщают в Управлении капитального строительства Прикамья.

Начальная цена контракта — 936 млн рублей. Работы будут выполнены в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края.

В новом учебном блоке планируется разместить классы компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования, архитектурной графики, архитектурного проектирования и типологии зданий и сооружений, специализированный компьютерный класс для проведения демонстрационных экзаменов и поточную аудиторию для теоретических занятий. Также там появятся класс основы рисунка и живописи, оснащенный мольбертами, макетная мастерская, лекционная аудитория, совмещенная с музеем колледжа, и помещение для организации дистанционного обучения и онлайн консультаций.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 28 августа. Завершиться проектирование должно осенью 2025 года.

Недавно стало известно, что на территории будущего логопарка инвестор «Ива-Строй» уже ведет строительные работы. Объект разместится на земельном участке площадью 5 га, который находится в собственности Пермского края.

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#Пермь#Проект#Строительный колледж
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