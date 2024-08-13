Объявлен конкурс на строительство нового корпуса Пермского строительного техникума

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В Перми объявлен конкурс на проектирование и строительство нового учебного корпуса строительного колледжа (Комсомольский проспект, 57). Его площадь составит порядка восьми тысяч кв. метров, сообщают в Управлении капитального строительства Прикамья.
Начальная цена контракта — 936 млн рублей. Работы будут выполнены в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края.
В новом учебном блоке планируется разместить классы компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования, архитектурной графики, архитектурного проектирования и типологии зданий и сооружений, специализированный компьютерный класс для проведения демонстрационных экзаменов и поточную аудиторию для теоретических занятий. Также там появятся класс основы рисунка и живописи, оснащенный мольбертами, макетная мастерская, лекционная аудитория, совмещенная с музеем колледжа, и помещение для организации дистанционного обучения и онлайн консультаций.
Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 28 августа. Завершиться проектирование должно осенью 2025 года.
Недавно стало известно, что на территории будущего логопарка инвестор «Ива-Строй» уже ведет строительные работы. Объект разместится на земельном участке площадью 5 га, который находится в собственности Пермского края.