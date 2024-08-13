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Пенсионерка из Чусового прятала телефон в морозилку под влиянием мошенников

Пенсионерка из Чусового прятала телефон в морозилку под влиянием мошенников

13 августа 2024, 10:36
Фото: 1MI
Пенсионерка из Пермского края отдала мошенникам 300 тысяч рублей

В Чусовом окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Мужчина был курьером у мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В июне злоумышленник нашел нелегальную работу через мессенджер. В его обязанности входило забирать деньги по указанным работодателем адресам и переводить их на определенные счета.

В этом же месяце в территориальный отдел полиции поступило заявление от 84-летней чусовлянки о том, что она стала жертвой мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Аферисты позвонили пенсионерке под видом внучки, которая якобы попала в больницу. Далее к разговору присоединился мужчина и представился следователем. Он сообщил, что родственница потерпевшей является виновницей аварии. Чтобы девушка смогла избежать уголовной ответственности, нужно передать деньги. Потерпевшая поверила легенде.

Свои сбережения пенсионерка по инструкции мошенников завернула в полотенце и убрала в пакет, а телефон спрятала в морозильную камеру холодильника. Спустя некоторое время к ней пришел молодой человек, которому она передала 300 тыс. рублей.

Вскоре потерпевшую навестила знакомая. Пенсионерка поделилась произошедшей бедой. Гостья немедленно созвонилась с родственницей престарелой женщины, оказалась, что с внучкой все в порядке.

Обвиняемый сообщил, что деньги, полученные от 84-летней потерпевшей, он перевел на счет, указанный ему неизвестным куратором. Себе в качестве вознаграждения оставил 15 тыс. рублей. Также злоумышленник признался, что у него имеются задолженности по кредитам и микрозаймам, поэтому он согласился на предложение неизвестных лиц о подработке.

Сейчас мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Сегодня стало известно, что 69-летняя жительница Перми перевела мошенникам более 2,1 млн. рублей. Злоумышленники требовали деньги для обновления полиса обязательного медицинского страхования, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

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#Происшествия#Мошенники
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