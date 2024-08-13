Пенсионерка из Чусового прятала телефон в морозилку под влиянием мошенников

Обвиняемый сообщил, что деньги, полученные от 84-летней потерпевшей, он перевел на счет, указанный ему неизвестным куратором. Себе в качестве вознаграждения оставил 15 тыс. рублей. Также злоумышленник признался, что у него имеются задолженности по кредитам и микрозаймам, поэтому он согласился на предложение неизвестных лиц о подработке.