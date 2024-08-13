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Пенсионерка из Перми оформила кредит и перевела мошенникам более 2 миллионов рублей

Пенсионерка из Перми оформила кредит и перевела мошенникам более 2 миллионов рублей

13 августа 2024, 06:30
Фото: Freepik
От дальнейших переводов денег женщину отговорили сотрудники банка.
Сюжет
Кредит

69-летняя жительница Перми перевела мошенникам более 2,1 млн. рублей. Злоумышленники требовали деньги для обновления полиса обязательного медицинского страхования, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В отдел полиции Мотовилихинского района Перми обратилась 69-летняя женщина, сотрудница городской больницы. Она рассказала, что неизвестный номер сообщил ей, что необходимо обновить полис обязательного медицинского страхования, поэтому нужно сообщить код из СМС. А позже ей пришло уведомление, что злоумышленники получили доступ к ее аккаунту в Госуслугах и оформили на нее несколько кредитов.

Вскоре пенсионерке позвонили еще раз и сообщили о том, что для погашения кредитов ей нужно перевести 500 тыс. рублей на «безопасный» счет. Женщина вновь выполнила требования. Однако через некоторое время неугомонный злоумышленник вновь позвонил женщине и сказал, что необходимо оформить еще один кредит.

По итогу звонки продолжались до тех пор, пока сотрудники банка не отказали ей в оформлении нового кредита. А причиненный ущерб от мошенников составил 2,1 млн рублей. Сейчас полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ. Расследование продолжается.

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#Пермь#Пенсионеры#Мошенничество#Уголовное дело#Кредит#Страхование#Госуслуги#Банк
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