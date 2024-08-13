Пенсионерка из Перми оформила кредит и перевела мошенникам более 2 миллионов рублей

В отдел полиции Мотовилихинского района Перми обратилась 69-летняя женщина, сотрудница городской больницы. Она рассказала, что неизвестный номер сообщил ей, что необходимо обновить полис обязательного медицинского страхования, поэтому нужно сообщить код из СМС. А позже ей пришло уведомление, что злоумышленники получили доступ к ее аккаунту в Госуслугах и оформили на нее несколько кредитов.