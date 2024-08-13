Пенсионерка из Перми оформила кредит и перевела мошенникам более 2 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
69-летняя жительница Перми перевела мошенникам более 2,1 млн. рублей. Злоумышленники требовали деньги для обновления полиса обязательного медицинского страхования, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В отдел полиции Мотовилихинского района Перми обратилась 69-летняя женщина, сотрудница городской больницы. Она рассказала, что неизвестный номер сообщил ей, что необходимо обновить полис обязательного медицинского страхования, поэтому нужно сообщить код из СМС. А позже ей пришло уведомление, что злоумышленники получили доступ к ее аккаунту в Госуслугах и оформили на нее несколько кредитов.
Вскоре пенсионерке позвонили еще раз и сообщили о том, что для погашения кредитов ей нужно перевести 500 тыс. рублей на «безопасный» счет. Женщина вновь выполнила требования. Однако через некоторое время неугомонный злоумышленник вновь позвонил женщине и сказал, что необходимо оформить еще один кредит.
По итогу звонки продолжались до тех пор, пока сотрудники банка не отказали ей в оформлении нового кредита. А причиненный ущерб от мошенников составил 2,1 млн рублей. Сейчас полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ. Расследование продолжается.