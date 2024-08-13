Пермячка через суд добилась крайне дешевого перелета в Таиланд рейсом «Аэрофлота»

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Пермский краевой суд обязал авиакомпанию «Аэрофлот» исполнить условия договора о воздушной перевозке.
В октябре прошлого года на сайте компания пермячка приобрела и оплатила авиабилеты на перелет в марте текущего года по маршруту «Екатеринбург — Пхукет — Пхукет — Екатеринбург». Стоимость бронирования составила 29 тыс. 955 рублей. В подтверждение покупки на электронную почту женщины прислали маршрутную квитанцию электронного билета.
Но спустя два дня пермячке пришло сообщение от «Аэрофлота» о некорректном оформлении авиабилетов и их аннуляции. При этом причина, по которой билеты были оформлены некорректно, не указывалась. Позже компания в одностороннем порядке вернула деньги за билеты. Путешественница не согласилась с этим и обратилась к перевозчику с претензией, в которой попросила оказать приобретенные и оплаченные услуги по перелету. Однако «Аэрофлот» не стал идти навстречу, и покупательница обратилась в суд.
В письменном возражении на иск представитель перевозчика указал, что из-за технического сбоя на сайте авиабилеты были оформлены по некорректным, необоснованно заниженным тарифам. Стоимость перелета, забронированного пермячкой, была в пять раз меньше реальной стоимости по действующим тарифам. «Аэрофлот» указал, что провозная плата является существенным условием договора воздушной перевозки, поэтому договор, заключенный по некорректным тарифам, считается ничтожным.
Однако Кировский районный суд сделал вывод, что некорректное оформление авиабилетов перевозчиком не входит в перечень оснований, при которых компания имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с пассажиром. Согласно Федеральным авиационным правилам, если перевозчик изменил тарифы до начала перевозки, то перевозка пассажиров по билетам, оформленным до изменения тарифов, должна проводиться без перерасчетов и по первоначальным условиям договора.
Сейчас у пермячки нет возможности улететь по билетам, купленным на март текущего года, ведь рейсы уже состоялись. Но женщина указала, что у авиаперевозчика есть билеты на рейсы маршрута «Екатеринбург — Пхукет — Пхукет — Екатеринбург» на вылет в декабре. В итоге суд обязал «Аэрофлот» заключить с пермячкой договор воздушной перевозки по данному направлению на декабрьские рейсы на прежних условиях. То есть, перелет в обоих направлениях обойдется туристке в 29 тыс. 955 рублей, без взимания дополнительной платы.
Как рассказали в пресс-службе краевого суда, решение суда еще не вступило в силу.