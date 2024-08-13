Пермячка через суд добилась крайне дешевого перелета в Таиланд рейсом «Аэрофлота»

Но спустя два дня пермячке пришло сообщение от «Аэрофлота» о некорректном оформлении авиабилетов и их аннуляции. При этом причина, по которой билеты были оформлены некорректно, не указывалась. Позже компания в одностороннем порядке вернула деньги за билеты. Путешественница не согласилась с этим и обратилась к перевозчику с претензией, в которой попросила оказать приобретенные и оплаченные услуги по перелету. Однако «Аэрофлот» не стал идти навстречу, и покупательница обратилась в суд.