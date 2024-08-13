Пермяк ввез в Прикамье более 60 незаконных мигрантов

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, с конца 2022 года по май 2023 года мужчина фиктивно поставил на учет по месту пребывания 32 иностранных гражданина в трех арендованных им квартирах в Перми. Также в указанный период он заключал с иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры, что позволяло им незаконно находиться в Российской Федерации на период срока действия соответствующих контрактов.
В результате на территории региона незаконно находились свыше 60 иностранцев.
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).
Уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
Кроме того, по фактам ненадлежащего исполнения сотрудниками полиции должностных обязанностей по контролю и учёту иностранных граждан будет дана оценка в рамках уголовного дела, которое в настоящее время с 2023 году по ч.1 ст. 293 УК РФ расследуется СУ СК России по Пермскому краю.
Вчера, 12 августа, стало известно, что бывшую сотрудницу отдела по вопросам миграции полиции Краснокамска, незаконно выдавшую паспорт гражданина Российской Федерации, будут судить повторно за аналогичное преступление. Об этом сообщают в краевом СУ СКР.
По версии следствия, с февраля по май 2023 сотрудница отдела по вопросам миграции ОМВД по Пермскому краю незаконно выдала несколько паспортов России двум иностранцам, у которых не было основания для его получения. Судя по данным картотеки Краснокамского городского суда, речь идет о сотруднице полиции Светлане Можаевой.