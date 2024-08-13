Пермяк ввез в Прикамье более 60 незаконных мигрантов

По версии следствия, с конца 2022 года по май 2023 года мужчина фиктивно поставил на учет по месту пребывания 32 иностранных гражданина в трех арендованных им квартирах в Перми. Также в указанный период он заключал с иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры, что позволяло им незаконно находиться в Российской Федерации на период срока действия соответствующих контрактов.