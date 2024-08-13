Первокурсница из Куеды попалась на кражах у пьяных компаний

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
В Куеде студентку будут судить за совершение двух краж. В апреле нынешнего года в дежурную часть полиции обратился житель Республики Башкортостан. Мужчина рассказал, что у него похитили мобильный телефон и наручные часы общей стоимостью 29 тыс. рублей.
Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что к краже причастна знакомая потерпевшего — учащаяся первого курса техникума по специальности «Юриспруденция». Оказалось, что потерпевший приехал в поселок Куеда в гости к этой девушке. Он познакомился с ней незадолго до поездки. Молодые люди пошли в кафе и во время застолья употребляли спиртные напитки. Мужчина сильно опьянел и не ориентировался в пространстве.
Девушка предложила проводить нового знакомого до гостиницы, однако завела его в первый попавшийся подъезд. Студентка убедилась, что никто не наблюдает за ней, а затем вытащила из кармана жилетки знакомого гаджет и сняла наручные часы. Обвиняемая оставила потерпевшего в подъезде и уехала на такси домой. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, на следующее утро полицейские задержали воровку по месту жительства.
Также установлена причастность девушки к еще одной краже. Она употребляла алкоголь в компании знакомых. Во время застолья ее приятель предложил присутствующим сходить в магазин за алкоголем, дал свою банковскую карту и сообщил пин-код. Через некоторое время компания опьянела и уснула. Рано утром злоумышленница убедилась, что все спят, и забрала банковскую карту приятеля, которая лежала на подушке. Студентка вызвала такси и добралась до ближайшего банкомата, где сняла 15 тыс. рублей. Чтобы скрыть следы преступления, девушка вернулась назад и положила карту на место. Деньги она потратила на свои нужды.
На период следствия суд избрал девушке меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сейчас уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.