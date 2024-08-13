Первокурсница из Куеды попалась на кражах у пьяных компаний

Также установлена причастность девушки к еще одной краже. Она употребляла алкоголь в компании знакомых. Во время застолья ее приятель предложил присутствующим сходить в магазин за алкоголем, дал свою банковскую карту и сообщил пин-код. Через некоторое время компания опьянела и уснула. Рано утром злоумышленница убедилась, что все спят, и забрала банковскую карту приятеля, которая лежала на подушке. Студентка вызвала такси и добралась до ближайшего банкомата, где сняла 15 тыс. рублей. Чтобы скрыть следы преступления, девушка вернулась назад и положила карту на место. Деньги она потратила на свои нужды.