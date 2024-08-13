Первый испытательный полет МС-21 с пермскими двигателями может пройти до конца года

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Первый испытательный полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 ожидается в этом году, рассказал гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») Юрий Слюсарь изданию «Интерфакс». Он заявил об этом в кулуарах форума «Армия-2024».
Всего по программе МС-21 должно состояться 230 сертификационных полетов, сказал Слюсарь. Однако он пока не уточнил, какие летно-технические характеристики будут у первых серийных МС-21. По словам гендиректора ОАК, ведется работа по импортозамещению систем воздушного судна, применению иных технических решений.
Ранее стало известно, что полеты импортозамещенного МС-21 с российскими двигателями ПД-14 (производятся в том числе и на научно-производственном комплексе «Пермские моторы») ожидаются в сентябре текущего года. Серийное производство двигателей в Перми стартовало прошоой весной.
С сентября 2025 года ОАК рассчитывала начать поставки МС-21 компании «Аэрофлот». Первый полет опытного образца МС-21 с крылом из российских композитов и американскими двигателями PW1400G прошел в декабре 2021 года.