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Первый испытательный полет МС-21 с пермскими двигателями может пройти до конца года

Первый испытательный полет МС-21 с пермскими двигателями может пройти до конца года

13 августа 2024, 03:06
Фото: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
Сейчас инженеры работают над полным импортозамещением систем и деталей самолета.

Первый испытательный полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 ожидается в этом году, рассказал гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») Юрий Слюсарь изданию «Интерфакс». Он заявил об этом в кулуарах форума «Армия-2024».

Всего по программе МС-21 должно состояться 230 сертификационных полетов, сказал Слюсарь. Однако он пока не уточнил, какие летно-технические характеристики будут у первых серийных МС-21. По словам гендиректора ОАК, ведется работа по импортозамещению систем воздушного судна, применению иных технических решений.

Ранее стало известно, что полеты импортозамещенного МС-21 с российскими двигателями ПД-14 (производятся в том числе и на научно-производственном комплексе «Пермские моторы») ожидаются в сентябре текущего года. Серийное производство двигателей в Перми стартовало прошоой весной.

С сентября 2025 года ОАК рассчитывала начать поставки МС-21 компании «Аэрофлот». Первый полет опытного образца МС-21 с крылом из российских композитов и американскими двигателями PW1400G прошел в декабре 2021 года.

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#Общество#Пермь#Самолет#Мс-21#ПД-14#Пермские моторы#Авиа
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