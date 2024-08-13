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Updated Сегодня, 11:49

По факту гибели рыбака в пруду в Пермском крае проводится проверка

По факту гибели в Очерском пруду рыбака проводится проверка

13 августа 2024, 11:47
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

По факту гибели рыбака в пруду в Пермском крае проводится проверка

Мужчина погиб сегодня в районе обеда

В поселке Октябрьский следователями устанавливаются обстоятельства утопления мужчины в пруду. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Следователями проводится процессуальная проверка по факту утопления 47-летнего местного жителя в пруду.

По предварительным данным, мужчина рыбачил на пруду, где его тело было обнаружено и извлечено из воды.

Следователем Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена и проводится судебная экспертиза.

Как сообщалось ранее, в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю в 13:20, поступила информация о том, что из пруда в поселке Октябрьский извлечено тело мужчины без признаков жизни.

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#Происшествия#Скр#Октябрьский
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