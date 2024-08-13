По факту гибели в Очерском пруду рыбака проводится проверка

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В поселке Октябрьский следователями устанавливаются обстоятельства утопления мужчины в пруду. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Следователями проводится процессуальная проверка по факту утопления 47-летнего местного жителя в пруду.
По предварительным данным, мужчина рыбачил на пруду, где его тело было обнаружено и извлечено из воды.
Следователем Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена и проводится судебная экспертиза.
Как сообщалось ранее, в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю в 13:20, поступила информация о том, что из пруда в поселке Октябрьский извлечено тело мужчины без признаков жизни.