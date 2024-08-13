Погода в Прикамье на этой неделе будет подобна ранней осени

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Погода в Пермском крае на этой неделе будет похожа на раннюю осень. Такой прогноз в эфире радио «Комсомольская правда» озвучил руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.
Как и говорилось ранее, на погоду в регионе будет влиять циклон, что обернется ежедневными осадками. Дожди обложного характера будут лить по ночам во вторник и среду, однако сильных кратковременных ливней не ожидается. Во второй половине недели прогнозируются небольшие прояснения, осадки будут менее продолжительными.
По данным синоптика, днем из-за пасмурной погоды будет +15…+16°, ночью не выше +10…+11°. К слову, для середины августа климатическая норма составляет +20…+22°. Однако в начале следующей недели может потеплеть до +20° и выше, хотя жара уже не вернется.