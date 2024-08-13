Погода в Прикамье на этой неделе будет подобна ранней осени

Как и говорилось ранее, на погоду в регионе будет влиять циклон, что обернется ежедневными осадками. Дожди обложного характера будут лить по ночам во вторник и среду, однако сильных кратковременных ливней не ожидается. Во второй половине недели прогнозируются небольшие прояснения, осадки будут менее продолжительными.