Прокуратура выявила более тысячи нарушений в работе перевозчика пермских автобусов

Во время проверки выяснилось, что только за последний год «Дизель» допустил более 250 нарушений сводного расписания, а также более 1 тыс. нарушений, связанных с необеспечением работоспособности оборудования в автобусах. Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении условий муниципальных контрактов, которые чиновники заключили с перевозчиком.