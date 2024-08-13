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В Перми прокуратура выявила нарушения в работе перевозчика городских автобусов

Прокуратура выявила более тысячи нарушений в работе перевозчика пермских автобусов

13 августа 2024, 03:46
Фото: Изображение Midjourney

В Перми прокуратура выявила нарушения в работе перевозчика городских автобусов

В жаркую погоду жители неоднократно жаловались на неработающие кондиционеры в салонах.

Прокуратура Перми выявила многочисленные нарушения в деятельности перевозчика общественного транспорта ООО «Дизель». Поводом для проверки работы компании послужили обращения пермяков.

Во время проверки выяснилось, что только за последний год «Дизель» допустил более 250 нарушений сводного расписания, а также более 1 тыс. нарушений, связанных с необеспечением работоспособности оборудования в автобусах. Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении условий муниципальных контрактов, которые чиновники заключили с перевозчиком.

По итогам проверки прокурор внес представление директору организации-перевозчика. В отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта). Согласно данным Rusprofile, директором ООО «Дизель» является Андрей Биневский. Учредитель общества — депутат Пермской городской думы, член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» Эдуард Мирзамухаметов.

Административные материалы направлены в мировой суд. Как рассказали в пресс-службе надзорного органа, прокуратура держит на контроле устранение нарушений.

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#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь#Прокуратура#Автобусы#Общественный транспорт
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