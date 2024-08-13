Россиянам рассказали о полезных свойствах вишни и облепихи

Ягоды вишни повышают защитные функции организма и благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему из-за содержания кумаринов. Специалисты советуют потреблять их в период выздоровления и при лечении проблем с сердцем и сосудами. Кроме того, вишня не содержит много калорий, но богата витаминами B для нервной системы, витамином А — для зрения и витамином C, который укрепляет иммунитет.