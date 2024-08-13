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Published Вчера, 16:52

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Россиянам рассказали о полезных свойствах вишни и облепихи

13 августа 2024, 16:52
С наступлением августа начинается время сбора ягод. О полезных свойствах вишни и облепихи рассказали эксперты Роспотребнадзора.

Вишня, которую можно купить на рынках и в магазинах, получила прозвище естественного антибактериального средства за содержание фитонцидов, которые предотвращают размножение вредоносных бактерий. Кроме самых ягод, полезны также листья вишни: их используют в маринадах, чтобы остановить процесс порчи продуктов, пишет 360.ru.

Ягоды вишни повышают защитные функции организма и благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему из-за содержания кумаринов. Специалисты советуют потреблять их в период выздоровления и при лечении проблем с сердцем и сосудами. Кроме того, вишня не содержит много калорий, но богата витаминами B для нервной системы, витамином А — для зрения и витамином C, который укрепляет иммунитет.

Облепиха также является ценным источником витаминов и минералов. Главное достоинство этой ягоды в том, что в ней сохраняется высокая доля витамина C после замораживания или обработки теплом. Кроме того, в облепихе содержится большое количество магния, железа, бора, серы, кремния, каротинов, рибофлавинов, пектинов, органических и жирных кислот, включая омега-3, 6 и 9.

Также в августе рекомендуется обратить внимание на бруснику, голубику, ежевику и клюкву. Все эти ягоды не только приятны на вкус и полезны для здоровья, но и легко хранятся в замороженном виде, сохранив все свои питательные свойства.

#Алина Ибрагимова
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