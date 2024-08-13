Россиянам рассказали о полезных свойствах вишни и облепихи

Posted Вчера, 16:52
Published Вчера, 16:52
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Вишня, которую можно купить на рынках и в магазинах, получила прозвище естественного антибактериального средства за содержание фитонцидов, которые предотвращают размножение вредоносных бактерий. Кроме самых ягод, полезны также листья вишни: их используют в маринадах, чтобы остановить процесс порчи продуктов, пишет 360.ru.
Ягоды вишни повышают защитные функции организма и благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему из-за содержания кумаринов. Специалисты советуют потреблять их в период выздоровления и при лечении проблем с сердцем и сосудами. Кроме того, вишня не содержит много калорий, но богата витаминами B для нервной системы, витамином А — для зрения и витамином C, который укрепляет иммунитет.
Облепиха также является ценным источником витаминов и минералов. Главное достоинство этой ягоды в том, что в ней сохраняется высокая доля витамина C после замораживания или обработки теплом. Кроме того, в облепихе содержится большое количество магния, железа, бора, серы, кремния, каротинов, рибофлавинов, пектинов, органических и жирных кислот, включая омега-3, 6 и 9.
Также в августе рекомендуется обратить внимание на бруснику, голубику, ежевику и клюкву. Все эти ягоды не только приятны на вкус и полезны для здоровья, но и легко хранятся в замороженном виде, сохранив все свои питательные свойства.