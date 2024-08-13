Смартфон с оплаченной связью и аксессуарами — готовимся к новому сезону с выгодой

С наступлением осени начинается не только новый учебный сезон, но и пора обновлений и выгодных покупок. После летних отпусков и каникул самое время ворваться в продуктивные будни с современным и мощным смартфоном или умными смарт-часами для ребенка. Сделать это выгодно можно в интернет-магазине и офисах продаж билайна. В рамках акции «Camon к знаниям» участвуют популярные модели смартфонов брендов TECNO, Infinix, Samsung, Xiaomi, realme, а также умные часы Philips и Elari и кнопочные телефоны F+.