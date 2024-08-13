Смартфон с оплаченной связью и аксессуарами — готовимся к новому сезону с выгодой

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Оператор билайн запустил акцию «Camon к знаниям». Выберите современный смартфон с бонусными рублями и аксессуарами и получите комплект, равный стоимости телефона.
С наступлением осени начинается не только новый учебный сезон, но и пора обновлений и выгодных покупок. После летних отпусков и каникул самое время ворваться в продуктивные будни с современным и мощным смартфоном или умными смарт-часами для ребенка. Сделать это выгодно можно в интернет-магазине и офисах продаж билайна. В рамках акции «Camon к знаниям» участвуют популярные модели смартфонов брендов TECNO, Infinix, Samsung, Xiaomi, realme, а также умные часы Philips и Elari и кнопочные телефоны F+.
Одной из примечательных новинок стал TECNO Camon 30, сочетающий в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Благодаря четкой камере, мощному процессору и длительному времени работы аккумулятора этот смартфон станет надежным помощником как для учебы, так для работы и развлечений.
Преимущества TECNO Camon 30:
Например, среди участников акции в интернет-магазине билайна вы выбрали TECNO Camon 30 — выгодный комплект добавляется к нему автоматически. За стоимость смартфона вы получаете не просто новый и современный телефон, но и беспроводные наушники Accesstyle Tornado Gaming Black и 7,5 тыс. бонусных рублей на связь.
В офисах продаж, покупая TECNO Camon 30 в выгодном комплекте, вы также получаете 7,5 тыс. бонусных рублей на связь, а в качестве дополнительного товара можно выбрать защитную пленку, умные часы или колонку, а также подписку на билайн ТВ, страховки, настройки и мерч билайна. Список дополнительных товаров, доступных к покупке, достаточно широкий, а максимальный размер выгоды в рамках акции составляет 15 тыс. рублей. Подробнее в правилах.
Предложение действует до 16 сентября 2024 года.
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