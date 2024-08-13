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Суд обязал региональное управление Росимущества ликвидировать свалку в Березниках

Суд обязал региональное управление Росимущества ликвидировать свалку в Березниках

13 августа 2024, 15:27
Фото: 1MI
Несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов имеет площадь почти в 1,8 тысяч квадратных метров.

 

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку информации о несанкционированной свалке бытовых и строительных отходов в Березниках. О результатах сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что свалка, площадь которой составляет 1772 кв. м., расположена на земельном участке, находящемся в собственности Российской Федерации. Меры по ее ликвидации длительное время не принимаются.

По итогам проверки природоохранный прокурор направил суд в исковое заявление о возложении на Территориальное управление Росимущества в Пермском крае обязанности организовать ликвидацию несанкционированной свалки.

Ленинский районный суд Перми требования прокурора удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.

С начала года в Перми ликвидировано 42 несанкционированные свалки. Общий объем вывезенных бесхозяйных отходов составил более 3 тыс. тонн, сообщают в мэрии.

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#Общество#Экология#Березники
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