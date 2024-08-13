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Умер один из самых опытных фтизиатров и рентгенологов Пермского края

Умер один из самых опытных фтизиатров и рентгенологов Пермского края

13 августа 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney
Медик ушел из жизни после продолжительной болезни.

На 86 году жизни умер один из главных фтизиатров Пермского края Рудольф Анемподистович Коростелев. Медик долго болел, сообщают краевом Клиническом фтизиопульмонологическом медцентре.

Врача не стало 9 августа. Коллектив ГБУЗ ПК «КФМЦ» выражает глубокие соболезнования его родным и близким. Прощанием с медиком состоялось вчера, 12 августа.

Рудольф Коростелев закончил Пермский мед по специальности врач-лечебник (военная специальность капитан медицинской службы), после чего устроился врачом-рентгенологом в Окружной тубдиспансер Кудымкара. Общий стаж работы медика составляет 50 лет, 40 из которых из которых он возглавлял учреждение. Кроме того, Рудольф Коростелев был главным внештатным фтизиатром округа.

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#Медицина#Некролог#Тубдиспансер
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