Умер один из самых опытных фтизиатров и рентгенологов Пермского края

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
На 86 году жизни умер один из главных фтизиатров Пермского края Рудольф Анемподистович Коростелев. Медик долго болел, сообщают краевом Клиническом фтизиопульмонологическом медцентре.
Врача не стало 9 августа. Коллектив ГБУЗ ПК «КФМЦ» выражает глубокие соболезнования его родным и близким. Прощанием с медиком состоялось вчера, 12 августа.
Рудольф Коростелев закончил Пермский мед по специальности врач-лечебник (военная специальность капитан медицинской службы), после чего устроился врачом-рентгенологом в Окружной тубдиспансер Кудымкара. Общий стаж работы медика составляет 50 лет, 40 из которых из которых он возглавлял учреждение. Кроме того, Рудольф Коростелев был главным внештатным фтизиатром округа.