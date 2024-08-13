Умер один из самых опытных фтизиатров и рентгенологов Пермского края

Рудольф Коростелев закончил Пермский мед по специальности врач-лечебник (военная специальность капитан медицинской службы), после чего устроился врачом-рентгенологом в Окружной тубдиспансер Кудымкара. Общий стаж работы медика составляет 50 лет, 40 из которых из которых он возглавлял учреждение. Кроме того, Рудольф Коростелев был главным внештатным фтизиатром округа.