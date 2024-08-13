В Кузбассе закрыли популярное кафе из-за грубых нарушений

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В Кемерове Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в популярном заведении общественного питания. Специалисты обнаружили, что в кафе не было процедуры контроля безопасности изготовления блюд и не велись протоколы лабораторных испытаний готовой продукции.
На участке приготовления холодных блюд и порционирования не было установлено бактерицидного оборудования. Холодильники не были оснащены термометрами. Помимо этого, в производственном помещении обнаружены дефекты внутренней отделки, что негативно влияет на проведение влажной уборки. Сотрудники кафе, готовившие кулинарные изделия, не имели врачебного допуска к работе.
Суд постановил закрыть заведение на 20 дней. Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Кемеровской области, кафе опечатано. По информации журналистов, судя по фото, нарушителем санитарных норм стало кафе фудкорта в ТЦ «Облака».