В Кузбассе закрыли популярное кафе из-за грубых нарушений

На участке приготовления холодных блюд и порционирования не было установлено бактерицидного оборудования. Холодильники не были оснащены термометрами. Помимо этого, в производственном помещении обнаружены дефекты внутренней отделки, что негативно влияет на проведение влажной уборки. Сотрудники кафе, готовившие кулинарные изделия, не имели врачебного допуска к работе.