В Октябрьском в пруду утонул 47-летний рыбак

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Published Сегодня, 09:59
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Из пруда в поселке Октябрьский бойцами 91 пожарно-спасательной части 22 ПСО Главного управления МЧС России по Пермскому краю сегодня, 13 августа, извлечено тело 47-летнего мужчины без признаков жизни. Об этом сообщают в ведомстве.
По предварительной информации мужчина ловил рыбу.
Как уточняют в ведомстве, в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю в 13:20, поступила информация о том, что из пруда в поселке Октябрьский извлечено тело мужчины без признаков жизни.
К месту происшествия привлекались силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 11 человек и пяти единиц техники, в том числе от МЧС России пяти человек и двух единицы техники.
Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.
Пермские спасатели вечером 9 августа извлекли из Камы 13-летнего мальчика на деревянном плоте.
Вечером 9 августа на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в микрорайоне Верхняя Курья несовершеннолетнего на деревянном плоту вынесло в русло реки Камы. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели. Мальчик в возрасте 13 лет был доставлен на берег, в медицинской помощи не нуждался.