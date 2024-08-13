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В Октябрьском в пруду утонул 47-летний рыбак

В Октябрьском в пруду утонул 47-летний рыбак

13 августа 2024, 09:59
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
На вызов выезжали все экстренные службы.

Из пруда в поселке Октябрьский бойцами 91 пожарно-спасательной части 22 ПСО Главного управления МЧС России по Пермскому краю сегодня, 13 августа, извлечено тело 47-летнего мужчины без признаков жизни. Об этом сообщают в ведомстве.

По предварительной информации мужчина ловил рыбу.

Как уточняют в ведомстве, в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю в 13:20, поступила информация о том, что из пруда в поселке Октябрьский извлечено тело мужчины без признаков жизни.

К месту происшествия привлекались силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 11 человек и пяти единиц техники, в том числе от МЧС России пяти человек и двух единицы техники.

Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

Пермские спасатели вечером 9 августа извлекли из Камы 13-летнего мальчика на деревянном плоте.

Вечером 9 августа на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в микрорайоне Верхняя Курья несовершеннолетнего на деревянном плоту вынесло в русло реки Камы. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели. Мальчик в возрасте 13 лет был доставлен на берег, в медицинской помощи не нуждался.

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#Происшествия#Октябрьский#Утонул#Пруд
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