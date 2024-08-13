В Перми назначили нового руководителя ГКУ «Гражданская защита»

С 2002 по 2022 год служил в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В том числе был руководителем в органах государственного пожарного надзора. В период с 2022 по 2024 был главой одного из ведомств Минтербеза Пермского края — КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края».