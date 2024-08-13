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В Перми назначили нового руководителя ГКУ «Гражданская защита»

В Перми назначили нового руководителя ГКУ «Гражданская защита»

13 августа 2024, 10:06
Фото: Министерство территориальной безопасности Вконтакте
Пермское отделение ГКУ «Гражданская защита» возглавил Дмитрий Балмышев.

Новым директором ГКУ «Гражданская защита» по Пермскому краю стал Дмитрий Балмашев. Об этом сообщили в группе в соцсети Вконтакте краевого министерства.

Дмитрий Балмышев родился в Перми. А в 2007 окончил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. В 2022 году получил юридическое образование.

С 2002 по 2022 год служил в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В том числе был руководителем в органах государственного пожарного надзора. В период с 2022 по 2024 был главой одного из ведомств Минтербеза Пермского края — КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края».

Сейчас Дмитрий Александрович является подполковником внутренней службы в отставке и был неоднократно представлен к ведомственным наградам МЧС России.

Ранее новым руководителем пермского бизнес-инкубатора стала Екатерина Трунина. На своем посту она сменила экс-руководителя Яну Ломоносову, которая ушла спустя три месяца после начала работы.

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#Пермь#Мчс#Смена директора#Гражданская защита#Чрезвычайные ситуации#Смена руководства#Дмитрий Балмышев#Министерство РФ по делам гражданской обороны
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