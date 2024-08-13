properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа 2024, 09:22

Published 13 августа 2024, 09:22

Modified 13 августа 2024, 09:24

Updated 13 августа 2024, 09:24

В Перми с начала года ликвидировано 42 несанкционированные свалки

13 августа 2024, 09:22
Вывезено более 3 тысяч тонн отходов.

С начала года в Перми ликвидировано 42 несанкционированные свалки. Общий объем вывезенных бесхозяйных отходов составил более 3 тыс. тонн, сообщают в мэрии.

В частности, убраны свалки по ул. Карпинского, 120, ул. Заливной, 26 в Индустриальном районе, в Кировском районе вблизи СНТ «Роща», а также расположенные в городских лесах: на территории Левшинского, Мотовилихинского, Верхне-Курьинского участковых лесничеств.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации трех несанкционированных свалок, в том числе на склоне за домом по ул. Льва Шатрова, 33 (в долине реки Зелёнки), а также на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества.

Всего в 2024 году на ликвидацию несанкционированных свалок выделено 9,9 млн рублей, на которые планируется вывезти 6,5 тыс. тонн бесхозяйных отходов.

С 2023 года работы по ликвидации свалок осуществляются МБУ «Полигон». По итогам прошлого года в Перми было убрано 144 несанкционированные свалки, общий объём вывезенных отходов составил более 13 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что в этом году из бюджета края будет направлено порядка 50 млн рублей на ликвидацию 11 крупных свалок в восьми муниципалитетах Прикамья.

#Пермь#Мусор#Свалки перми
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика