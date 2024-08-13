В Перми с начала года ликвидировано 42 несанкционированные свалки

Posted 13 августа 2024, 09:22
Published 13 августа 2024, 09:22
Modified 13 августа 2024, 09:24
Updated 13 августа 2024, 09:24
С начала года в Перми ликвидировано 42 несанкционированные свалки. Общий объем вывезенных бесхозяйных отходов составил более 3 тыс. тонн, сообщают в мэрии.
В частности, убраны свалки по ул. Карпинского, 120, ул. Заливной, 26 в Индустриальном районе, в Кировском районе вблизи СНТ «Роща», а также расположенные в городских лесах: на территории Левшинского, Мотовилихинского, Верхне-Курьинского участковых лесничеств.
В настоящее время ведутся работы по ликвидации трех несанкционированных свалок, в том числе на склоне за домом по ул. Льва Шатрова, 33 (в долине реки Зелёнки), а также на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества.
Всего в 2024 году на ликвидацию несанкционированных свалок выделено 9,9 млн рублей, на которые планируется вывезти 6,5 тыс. тонн бесхозяйных отходов.
С 2023 года работы по ликвидации свалок осуществляются МБУ «Полигон». По итогам прошлого года в Перми было убрано 144 несанкционированные свалки, общий объём вывезенных отходов составил более 13 тысяч тонн.
Ранее сообщалось, что в этом году из бюджета края будет направлено порядка 50 млн рублей на ликвидацию 11 крупных свалок в восьми муниципалитетах Прикамья.