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В Перми с начала года ликвидировано 42 несанкционированные свалки

В Перми с начала года ликвидировано 42 несанкционированные свалки

13 августа 2024, 09:22
Фото: properm.ru
Вывезено более 3 тысяч тонн отходов.

С начала года в Перми ликвидировано 42 несанкционированные свалки. Общий объем вывезенных бесхозяйных отходов составил более 3 тыс. тонн, сообщают в мэрии.

В частности, убраны свалки по ул. Карпинского, 120, ул. Заливной, 26 в Индустриальном районе, в Кировском районе вблизи СНТ «Роща», а также расположенные в городских лесах: на территории Левшинского, Мотовилихинского, Верхне-Курьинского участковых лесничеств.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации трех несанкционированных свалок, в том числе на склоне за домом по ул. Льва Шатрова, 33 (в долине реки Зелёнки), а также на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества.

Всего в 2024 году на ликвидацию несанкционированных свалок выделено 9,9 млн рублей, на которые планируется вывезти 6,5 тыс. тонн бесхозяйных отходов.

С 2023 года работы по ликвидации свалок осуществляются МБУ «Полигон». По итогам прошлого года в Перми было убрано 144 несанкционированные свалки, общий объём вывезенных отходов составил более 13 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что в этом году из бюджета края будет направлено порядка 50 млн рублей на ликвидацию 11 крупных свалок в восьми муниципалитетах Прикамья.

#Пермь#Мусор#Свалки перми
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