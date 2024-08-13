В Перми в горящей шашлычной пострадали два человека

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В Перми, на шоссе Космонавтов горела шашлычная. Подробности происшествия сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре поступило 13 августа в 16:48. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 20 человек личного состава и пяти единиц техники.
По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит горение мебели и оборудования в помещении кафе. Предварительная площадь пожара 18 квадратных метров.
До прибытия первых подразделений пожарной охраны из помещения самостоятельно эвакуировались два человека. Они получили травмы, уровень тяжести которых не озвучивается.
Пожар локализован в 17:00, а полностью ликвидирован через 6 минут.
Обстоятельства и причина пожара устанавливается.