properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В Перми в горящей шашлычной пострадали два человека

В Перми в горящей шашлычной пострадали два человека

13 августа 2024, 12:53
Фото: 1MI
Горели мебель и оборудование кафе.

В Перми, на шоссе Космонавтов горела шашлычная. Подробности происшествия сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило 13 августа в 16:48. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 20 человек личного состава и пяти единиц техники.

По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит горение мебели и оборудования в помещении кафе. Предварительная площадь пожара 18 квадратных метров.

До прибытия первых подразделений пожарной охраны из помещения самостоятельно эвакуировались два человека. Они получили травмы, уровень тяжести которых не озвучивается.

Пожар локализован в 17:00, а полностью ликвидирован через 6 минут.

Обстоятельства и причина пожара устанавливается.

Читайте также:
В селе Фролы горела заправкаНа пожаре в многоэтажке в центре Перми погибла женщинаВ Перми из частной клиники на улице Пушкина эвакуировались 19 человек
#Происшествия#Пермь#Пожар#Пожарные
Подпишитесь
Дело о взятке контразведчику в 160 миллионов вернули в Пермский военный суд
Сегодня, 12:12
В пермских лесах ограничат фото- и видеосъемку. С чем это связано?
Сегодня, 07:45
Пермячка через суд добилась крайне дешевого перелета в Таиланд рейсом «Аэрофлота»
Сегодня, 09:50
Бывший ресторатор будет отвечать за праздники в мэрии Перми
Сегодня, 07:40
Часть жителей Березников уже пять дней находится без воды
Сегодня, 07:45
В Пермском крае вторую ночь подряд наблюдают северное сияние
Сегодня, 06:42