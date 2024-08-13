В пермских лесах ограничат фото и видеосъемку. С чем это связано?

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Пермские власти с сентября введут правила посещения природных парков для туристов. Сейчас на территории краевой столицы находится 29 особо охраняемых природных зон регионального и местного значения. Самые популярные из них — это Черняевский лес, Закамский бор, Андроновский лес, а также парк Горького, пишет ИА «Текст».
Поэтому теперь каждый желающий посетить парк будет должен соблюдать закон об охране природы и окружающей среды, а также придерживаться правил обращения с отходами. Важной деталью является и то, что фото и видеосъемка не должны нарушать покой обитателей парков. Также запрещено гонять и пугать животных и «воровать» растения, цветы и прочие дары растительного мира.
А съемку территорий парков с дронов или светооборудования будет необходимо согласовать с городским управлением экологии.
Ранее власти Перми проверили благоустройство Черняевского леса по проекту «Зеленое кольцо». В рамках которого обустроили площадки для семейного отдыха и оборудовали беговые и велосипедные дорожки.