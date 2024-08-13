В пермских лесах ограничат фото и видеосъемку. С чем это связано?

Поэтому теперь каждый желающий посетить парк будет должен соблюдать закон об охране природы и окружающей среды, а также придерживаться правил обращения с отходами. Важной деталью является и то, что фото и видеосъемка не должны нарушать покой обитателей парков. Также запрещено гонять и пугать животных и «воровать» растения, цветы и прочие дары растительного мира.