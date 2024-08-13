В Пермском крае на продажу выставлена липовая «усадьба Строгановых» со свинарником

На самом деле, в Очёре и в округе нет усадьбы Строгановых — ни в частном, ни в муниципальном или государственном владении. Данное строение, очевидно, является купеческой усадьбой или, что более вероятно, помещичьим домом. Усадьба, очевидно, является одной из полутора десятков сохранившихся на территории города и округа. Особо хорошо известно самое старое строение города — графская приезжая квартира (ул. Ленина, 35). Оно было построено еще в 1763 году.