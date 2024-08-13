В Пермском крае на продажу выставлена липовая «усадьба Строгановых» со свинарником

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
На сервисе бесплатных объявлений «Авито» появилось предложение о продаже дома в Очёре, вернее в пригороде, деревне Карсаново, на берегу Очёрского пруда. Дом продавец описывает как «бывшая старинная усадьба Строгановыx».
Полностью описание звучит так: «Продам дом, бывшая старинная усадьба Строгановыx, постройка 19 век, площадь участкa 7000 сот, печное отопление в одной комнатe, имеется артезианская скважинa, баня, помещения для домашних животныx, теплица, площадью 100 кв. м., рядом пруд. Такжe нa территории имеется здание свинарникa площадью 130 кв. м. Все готово для открытия агробизнеса. Рассмотрю варианты обмена, подходит для сельской ипотеки и для гранта развития сельского хозяйства, звоните, все обсуждаемо. Более подробная информация только реальным покупателям!» Стоит это всё 1 млн. 700 тыс. рублей.
Из других подробностей указано: количество комнат — свободная планировка, площадь дома: 382 м², площадь участка: 1000 сот., категория земель: индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)
Материал стен — кирпич, требует ремонта. Расстояние до центра города: 38 км (?). Заметим, что по материалам переписи 2010 года в деревне постоянно проживало два человека.
На самом деле, в Очёре и в округе нет усадьбы Строгановых — ни в частном, ни в муниципальном или государственном владении. Данное строение, очевидно, является купеческой усадьбой или, что более вероятно, помещичьим домом. Усадьба, очевидно, является одной из полутора десятков сохранившихся на территории города и округа. Особо хорошо известно самое старое строение города — графская приезжая квартира (ул. Ленина, 35). Оно было построено еще в 1763 году.
Тут же, по улице Ленина размещены здания XIX века — магазина Полюдова, дома купцов Старкова, Смирнова, Селиванова и правление волостное Верх-Очерское. Все они имеют статус памятников архитектуры.
Вчера стало известно, что в селе Осинцево Кишертского района за миллион рублей продается памятник архитектуры регионального значения «Дом купца Ф. Н. Щербакова». Двухэтажное здание имеет множество комнат, сухой бетонированный подвал, крепкие полы, а также печное и электрическое отопление. Есть своя скважина с чистой водой и канализация.