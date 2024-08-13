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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:44

В Пермском крае вторую ночь подряд наблюдают северное сияние

В Пермском крае вторую ночь подряд наблюдают северное сияние

13 августа 2024, 06:42
Фото: Сергей Тащиев / Вконтакте
В этот раз оно украсило ночное небо Ныроба.

В Перми второй день можно наблюдать северное сияние. Прошлой ночью загадочное природное явление удалось запечатлеть жителям Ныроба.

Северное сияние появляется, когда солнечный ветер, который отделяется от Солнца сталкивается с частицами атмосферы Земли. Этой ночью Северное сияние наблюдали во многих регионах страны.

Вчера Северное сияние поймали в Ильинском районе. Как рассказал руководитель астроклуба «Телескоп» и популяризатор науки Сергей Полищук, это северное Сияние является частью созвездия Большой Медведицы. Фото было сделано на камеру Canon 650D EOS + kit-объектив 18-55 мм. c экспозицией 13 секунд, ISO 1600

Жители Пермского края уже не в первый запечатлевают необычное природное явление.Жители Пермского края уже не в первый запечатлевают необычное природное явление.
Жители Пермского края уже не в первый запечатлевают необычное природное явление.Жители Пермского края уже не в первый запечатлевают необычное природное явление.
Жители Пермского края уже не в первый запечатлевают необычное природное явление.Жители Пермского края уже не в первый запечатлевают необычное природное явление.
Жители Пермского края уже не в первый запечатлевают необычное природное явление.Жители Пермского края уже не в первый запечатлевают необычное природное явление.
Жители Пермского края уже не в первый запечатлевают необычное природное явление.
Фото: Сергей Тащиев / Вконтакте
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#Пермский край#Природа#Земля#Астрономия#Северное сияние#Ильинский район
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