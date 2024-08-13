В Пермском крае вторую ночь подряд наблюдают северное сияние

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В Перми второй день можно наблюдать северное сияние. Прошлой ночью загадочное природное явление удалось запечатлеть жителям Ныроба.
Северное сияние появляется, когда солнечный ветер, который отделяется от Солнца сталкивается с частицами атмосферы Земли. Этой ночью Северное сияние наблюдали во многих регионах страны.
Вчера Северное сияние поймали в Ильинском районе. Как рассказал руководитель астроклуба «Телескоп» и популяризатор науки Сергей Полищук, это северное Сияние является частью созвездия Большой Медведицы. Фото было сделано на камеру Canon 650D EOS + kit-объектив 18-55 мм. c экспозицией 13 секунд, ISO 1600