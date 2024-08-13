В Прикамье простились с погибшим на СВО Виталием Пепеляевым

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В ходе несения боевой службы в зоне СВО погиб 39-летний житель Сивинского муниципального округа Виталий Пепеляев. Об этом сообщили в группе местной администрации во Вконтакте.
Мужчина погиб 14 марта 2024 года, о других обстоятельствах не сообщается. Церемония прощания с бойцом состоялась 10 августа в МБОУ «Екатерининская СОШ» в селе Сергино.
Администрация Сивинского округа выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.
СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Сообщения о гибели ее участников из Пермского края публикуют администрации округов, учебных заведений, а также родные и близкие.