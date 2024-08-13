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В Узбекистан из Пермского края с начала года вывезли почти 32 тысячи кубометров леса

В Узбекистан из Пермского края с начала года вывезли почти 32 тысячи кубометров леса

13 августа 2024, 08:27
Фото: 1MI
Это примерно второе меньше, чем в Китай.

 

С начала 2024 года из Пермского края вывезено 31,75 тыс. кубометров лесопродукции в Узбекистан. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В частности, 8 августа на территории Пермского края специалисты ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль 2286 кубометров лесопродукции, предназначенной для экспорта в Узбекистан. Были отобраны образцы древесной продукции и переданы в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов, оформлено 48 фитосанитарных сертификатов.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев 2024 года из Пермского края вывезено 82,446 тыс. кубометров лесопродукции в Китай.

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#Экономика#Лес
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