За выходные в Перми задержаны семь нетрезвых водителей

В ходе рейда сотрудниками Госавтоинспекции проводились проверки авто- и мототранспорта на предмет превышения допустимого уровня шума. При данном нарушении водители привлекаются к административной ответственности по ст. 8.23 КоАП РФ, а при внесении конструктивных изменений в транспортное средство — по ст. 12.5 КоАП РФ.