За выходные в Перми задержаны семь нетрезвых водителей

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В минувшие выходные, 10 и 11 августа, сотрудники Госавтоинспекции провели в Перми профилактический рейд «Опасный водитель». В его ходе полицейскими выявлено семь человек, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщают в ведомстве.
Также 15 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а три шофера повторно управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.
За выходные, с 26 по 28 июля, сотрудниками Госавтоинспекции Перми в ходе аналогичного рейда был выявлен 21 водитель, который управлял автотранспортом с признаками опьянения.
В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Помимо этого, установлено девять нарушителей, которые управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения.
В ходе рейда сотрудниками Госавтоинспекции проводились проверки авто- и мототранспорта на предмет превышения допустимого уровня шума. При данном нарушении водители привлекаются к административной ответственности по ст. 8.23 КоАП РФ, а при внесении конструктивных изменений в транспортное средство — по ст. 12.5 КоАП РФ.
В случаях, если владелец мотоцикла или автомобиля не приведет свое транспортное средство в нормативное состояние, его регистрация будет прекращена.