Завершено расследование о взятках менеджерам «Пермгорэлектротранса»

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Сегодня, 13 августа, судья Ленинского районного суда Олег Порошин рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения руководителям подразделений МУП «Пермгорэлектротранс». Экс-менеджеров отпустили на свободу из СИЗО.
В октябре прошлого года обвинения в получении взяток через посредников были предъявлены начальнику автопарка Сергею Семушеву, а также начальнику финансово-экономического отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрею Волосатых. Ранее арест в СИЗО был им продлен до 16 августа.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, адвокаты просили смягчить на время нового периода в жизни Семушева и Волосатых меру пресечения. Как минимум отправить их под домашний арест, как максимум — под подписку о невыезде. Адвокат Андрея Волосатых попросил приобщить характеристики и сведения о здоровье доверителя, а также об имеющейся у него недвижимости, о праве долевого участия в ипотеке, справка об инвалидности тестя, рекомендации из ООО «Газпром межрегионгаз», где он ранее работал, благодарственные письма от замглавы Перми и фонда Дедморозим. Адвокат Семушева также приобщила характеристики и сведения, характеризующие подзащитного: грамоты и благодарности ПГЭТ, сведения об инвалидности отца, выписку о собственности на дом в Мокино.
Следователь Виктория Ветлужских ходатайствовала о рассмотрении ходатайства в закрытом заседании. Прокурор Елена Воробей поддержала, однако суд отказал в ходатайстве.
Как стало известно из материалов суда, всего по делу проходят шесть обвиняемых в получении взяток. Судя по оглашенным материалам дела, лица, представляющие интересы дилеров по продаже запчастей, передавали взятки, в том числе и Семушеву и Волосатых. 8 августа 2024 года обвинение им было перепредъявлено.
Всего по делу проходят 11 фигурантов. Дело в отношении Волосатых и Семушева, а также их взяткодателя и посредника выделено в отдельное производство. Им на данный момент инкриминируют получение более 500 тыс. рублей, после задержания в октябре прошлого года заявлялось о взятке на вдвое меньше сумму.
Следствие полагает, что находясь на свободе они могут повлиять на свидетелей, являющихся их коллегами и подчиненными, и уничтожить доказательства. Семушев и Волосатых с этим не согласны. Последний отметил, что расследование на сегодня завершено и все свидетели по делу допрошены. Следователь Ветлужских приобщила постановление об окончании следственных действий в отношении Волосатых и Семушева.
В качестве слушателя на заседании суда присутствовал недавно ушедший с поста главы Свердловского района Александр Филиппов. Несколько лет назад он возглавлял «Пермгорэлектротранс».
Суд отказал следствию в ходатайстве о продлении меры пресечения в виде ареста. Волосатых и Семушеву назначен запрет определенных действий. Запрещено пользоваться интернетом и звонить, общаться со свидетелями и фигурантами.
По информации журналиста Properm.ru, не исключается, что в августе всем фигурантам будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. После чего дело будут готовить к передаче в суд. Следствие намерено передать дело в суд до конца года.
Менеджеры «Пермгорэлектротранса» обвиняются в преступлении по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение через посредника взятки в виде денег группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).
Оба они были задержаны 31 октября в Перми в рамках расследования уголовного дела, идущего в нескольких регионов страны, находящегося в производстве Четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. В деле фигурируют компании-поставщики ООО «Автохолдинг» и «Нитавто». С повинной по уголовному делу явился один из подозреваемых еще 17 мая 2023 года. Замруководителя службы продаж «Нитавто» Владимир Янцов рассказал о том, что готовился передать взятку Семушеву.
Уголовное дело расследуется следователями Четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. Подобные эпизоды получения взяток от единственного поставщика запчастей к автобусам были выявлены в разных регионах России.