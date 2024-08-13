Завершено расследование о взятках менеджерам «Пермгорэлектротранса»

Как передает журналист Properm.ru из зала суда, адвокаты просили смягчить на время нового периода в жизни Семушева и Волосатых меру пресечения. Как минимум отправить их под домашний арест, как максимум — под подписку о невыезде. Адвокат Андрея Волосатых попросил приобщить характеристики и сведения о здоровье доверителя, а также об имеющейся у него недвижимости, о праве долевого участия в ипотеке, справка об инвалидности тестя, рекомендации из ООО «Газпром межрегионгаз», где он ранее работал, благодарственные письма от замглавы Перми и фонда Дедморозим. Адвокат Семушева также приобщила характеристики и сведения, характеризующие подзащитного: грамоты и благодарности ПГЭТ, сведения об инвалидности отца, выписку о собственности на дом в Мокино.