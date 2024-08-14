Александр Бастрыкин ждет доклада об избиении 14-летнего подростка в Перми

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Глава Следкома Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения подростка в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следкома, в соцсетях появилось сообщение, что в Перми мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил 14-летнего подростка, однако после обращения родителей пострадавшего в органы внутренних дел никаких процессуальных решений принято не было. По факту совершения хулиганских действий в отношении ребенка следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.
Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела.
В ЖК «Авиатор» (Свердловский район Перми) агрессивный пьяный мужчина избил подростка, гулявшего с собакой. Мама мальчика сама нашла запись с камер видеонаблюдения и свидетелей. Но в полиции ей сказали, что максимум, которым «отделается» нападавший, это административный штраф.
В краевом ГУ МВД корреспонденту Properm.ru подтвердили, что мама подростка обращалась к правоохранителям. «12 августа в отдел полиции Свердловского района Перми поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ее несовершеннолетнему сыну телесные повреждения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, личность гражданина устанавливается. По результатам проверки, будет принято процессуальное решение», — говорят в ведомстве.