Александр Бастрыкин ждет доклада об избиении 14-летнего подростка в Перми

По данным следкома, в соцсетях появилось сообщение, что в Перми мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил 14-летнего подростка, однако после обращения родителей пострадавшего в органы внутренних дел никаких процессуальных решений принято не было. По факту совершения хулиганских действий в отношении ребенка следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.