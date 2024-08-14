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Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

«Амкар Пермь» присоединяется ко сбору гуманитарной помощи для жителей Курска

«Амкар Пермь» присоединяется ко сбору гуманитарной помощи для жителей Курска

14 августа 2024, 14:30
Помочь курянам можно будет перед матчем 17 августа.

К сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области присоединяется футбольный клуб «Амкар Пермь». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

17 августа на стадионе «Звезда» перед началом матча «Амкар Пермь» — «Пари НН-2» будет организован сбор гуманитарной помощи. Болельщики могут приносить:

  • продукты питания длительного хранения
  • медикаменты
  • бытовую химию
  • детское питание
  • подгузники
  • средства личной гигиены
  • канцелярские товары для детей
  • портативные зарядные устройства

Пункт сбора начнет работу в 13:00. Стартовый свисток матча — в 14:00.

Деньги с продажи билетов на игру с «Пари НН-2» также будут направлены жителям Курской области. Чтобы помочь пострадавшим, пермякам достаточно прийти на матч.

#Спорт#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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