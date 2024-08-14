«Амкар Пермь» присоединяется ко сбору гуманитарной помощи для жителей Курска

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
К сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области присоединяется футбольный клуб «Амкар Пермь». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
17 августа на стадионе «Звезда» перед началом матча «Амкар Пермь» — «Пари НН-2» будет организован сбор гуманитарной помощи. Болельщики могут приносить:
Пункт сбора начнет работу в 13:00. Стартовый свисток матча — в 14:00.
Деньги с продажи билетов на игру с «Пари НН-2» также будут направлены жителям Курской области. Чтобы помочь пострадавшим, пермякам достаточно прийти на матч.