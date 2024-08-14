properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Чайковец приговорён за фальшивое свидетельство повышения квалификации кока

Чайковец приговорён за фальшивое свидетельство повышения квалификации кока

14 августа 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney
Чтобы не проходить курсы, мужчина купил свидетельство.

Чайковский городской суд приговор местному жителю. Он признан виновным в обороте фальшивых документов и покушении на дачу взятки, сообщает краевая прокуратура.

Мужчина, работая судовым поваром, не желал проходить обязательное для получения разрешения на работу на морских судах повышение квалификации. По объявлению в интернете нашел компанию, которая предложила ему помощь в поиске сотрудника образовательного учреждения, готового за вознаграждение оформить необходимые документы без фактического прохождения дополнительного обучения и сдачи экзаменов.

За оказание данной «услуги» мужчина заплатил 55 тыс. рублей, часть из которых предполагалась к передаче должностному лицу, после чего получил поддельные документы о прохождении им повышения квалификации в одном из учреждений дополнительного профессионального образования Астрахани. На данном этапе преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

На этапе следствия мужчина активно способствовал раскрытию преступления, раскаялся в содеянном.

Судом он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), ч. 3 ст. 327 УК РФ (оборот поддельных документов). Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Уголовные дела в отношении лиц, изготовивших и предоставивших гражданину поддельные документы, а также лиц, выступавших посредниками в передаче взятки, выделены в отдельное производство.

Судья Пермского краевого суда Наталья Евстюнина сегодня рассмотрела апелляционную жалобу на арест в СИЗО чиновницы мэрии Перми Ирины Чирковой. Сегодня следствие СКР предъявило начальнице УКС Перми обвинение в получении взятки в 5,5 млн рублей от владельца строительно-монтажного «Треста №6» Сергея Микова. Чиновница изначально не отрицала, что брала в 2022 году деньги у подрядчика, но называет их не взяткой.

#Происшествия#Суд#Приговор
Подпишитесь
Начальницу УКС Перми не отпустили из СИЗО
Сегодня, 12:53
Столичный суд вновь оставил «блогера из Куеды» Аяза Шабутдинова в СИЗО
Сегодня, 08:13
Убили и закопали в чужую могилу. В Перми задержаны убийцы 29-летнего кунгуряка
Сегодня, 09:06
Травмы спортсменов и интерес Бастрыкина привели к закрытию экстрим-парка в Перми
Сегодня, 08:58
«Мы видим улыбки на лицах детей». Пациентов детского онкоцентра навестили клоуны
Сегодня, 08:10
В Прикамье пресекли канал нелегальной миграции
Сегодня, 06:56