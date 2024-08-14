Чайковец приговорён за фальшивое свидетельство повышения квалификации кока

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 13:59
Чайковский городской суд приговор местному жителю. Он признан виновным в обороте фальшивых документов и покушении на дачу взятки, сообщает краевая прокуратура.
Мужчина, работая судовым поваром, не желал проходить обязательное для получения разрешения на работу на морских судах повышение квалификации. По объявлению в интернете нашел компанию, которая предложила ему помощь в поиске сотрудника образовательного учреждения, готового за вознаграждение оформить необходимые документы без фактического прохождения дополнительного обучения и сдачи экзаменов.
За оказание данной «услуги» мужчина заплатил 55 тыс. рублей, часть из которых предполагалась к передаче должностному лицу, после чего получил поддельные документы о прохождении им повышения квалификации в одном из учреждений дополнительного профессионального образования Астрахани. На данном этапе преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
На этапе следствия мужчина активно способствовал раскрытию преступления, раскаялся в содеянном.
Судом он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), ч. 3 ст. 327 УК РФ (оборот поддельных документов). Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
Уголовные дела в отношении лиц, изготовивших и предоставивших гражданину поддельные документы, а также лиц, выступавших посредниками в передаче взятки, выделены в отдельное производство.
Судья Пермского краевого суда Наталья Евстюнина сегодня рассмотрела апелляционную жалобу на арест в СИЗО чиновницы мэрии Перми Ирины Чирковой. Сегодня следствие СКР предъявило начальнице УКС Перми обвинение в получении взятки в 5,5 млн рублей от владельца строительно-монтажного «Треста №6» Сергея Микова. Чиновница изначально не отрицала, что брала в 2022 году деньги у подрядчика, но называет их не взяткой.