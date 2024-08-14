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У пермяков стали чаще фиксировать коронавирус

Число заболевших коронавирусом в Пермском крае увеличилось более чем на 29%

14 августа 2024, 03:27
Фото: freepik.com

У пермяков стали чаще фиксировать коронавирус

Летальных случаев на прошлой неделе не зафиксировано.

Жители Прикамья стали чаще болеть коронавирусом. За неделю с 5 по 11 августа в регионе выявлено 170 случаев заражения (6,5 на 100 тыс. населения), из них в Перми — 81 случай, что составляет 47,6% от числа заболевших. Как рассказали в краевом Управлении Роспотребнадзора изданию «Новый компаньон», по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости COVID-19 в регионе вырос на 29,2%.

По информации федерального проекта стопкоронавирус.рф, за прошлую неделю в Пермском крае были госпитализированы 22 пациента с подтвержденной инфекцией. Летальных случаев не было зарегистрировано.

С начала пандемии коронавируса, весны 2020 года, в Пермском крае зафиксировано 510 тыс. 737 пациентов с этой инфекцией. По данным лабораторных исследований Роспотребнадзора, за последние три месяца в 100% случаев в регионе идентифицируется штамм инфекции «омикрон».

В Прикамье заболеваемость коронавирусом все лето остается на одном уровне
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#Общество#Коронавирус в Перми#Пермь#Роспотребнадзор
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