Число заболевших коронавирусом в Пермском крае увеличилось более чем на 29%

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Жители Прикамья стали чаще болеть коронавирусом. За неделю с 5 по 11 августа в регионе выявлено 170 случаев заражения (6,5 на 100 тыс. населения), из них в Перми — 81 случай, что составляет 47,6% от числа заболевших. Как рассказали в краевом Управлении Роспотребнадзора изданию «Новый компаньон», по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости COVID-19 в регионе вырос на 29,2%.
По информации федерального проекта стопкоронавирус.рф, за прошлую неделю в Пермском крае были госпитализированы 22 пациента с подтвержденной инфекцией. Летальных случаев не было зарегистрировано.
С начала пандемии коронавируса, весны 2020 года, в Пермском крае зафиксировано 510 тыс. 737 пациентов с этой инфекцией. По данным лабораторных исследований Роспотребнадзора, за последние три месяца в 100% случаев в регионе идентифицируется штамм инфекции «омикрон».