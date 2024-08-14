Число заболевших коронавирусом в Пермском крае увеличилось более чем на 29%

Жители Прикамья стали чаще болеть коронавирусом. За неделю с 5 по 11 августа в регионе выявлено 170 случаев заражения (6,5 на 100 тыс. населения), из них в Перми — 81 случай, что составляет 47,6% от числа заболевших. Как рассказали в краевом Управлении Роспотребнадзора изданию «Новый компаньон», по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости COVID-19 в регионе вырос на 29,2%.