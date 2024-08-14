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Диетолог Журавлева назвала последствия употребления «мясного клея»

14 августа 2024, 15:37
В России выявлено частое применение в колбасе и твороге трансглютаминазы, которую еще называют «мясной клей». Эта вредная добавка способна привести к развитию серьезных заболеваний, сообщает диетолог Полина Журавлева.

«Этот монстрофермент может менять структуру белков. Он их склеивает между собой, и они не могут свободно передвигаться. Производство от этого проще, только для организма это страшный вред», — приводит сова эксперта 360.ru.

Журавлева перечислила основные последствия этого процесса, включая развитие целиакии, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Опасную добавку можно встретить в хлебе, молочных продуктах, колбасных изделиях и сладостях.

#Алина Ибрагимова
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