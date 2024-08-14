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Глава РЭО Буцаев: В России начали работать свыше 80 экоцентров

Глава РЭО Буцаев: В России начали работать свыше 80 экоцентров

14 августа 2024, 09:56
Фото: reo.ru
С начала реформы отрасли обращения с отходами в сорока субъектах России начали работать более 80 экологических центров по сбору вторичных ресурсов для переработки. Помимо этого, эти экоцентры занимаются экологическим просвещением граждан.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в последние годы в стране отмечается значительный рост интереса к состоянию окружающей среды и устойчивому развитию. На фоне этого в каждом из федеральных округов начали появляться экологические центры. Они представляют собой как небольшие пункты приема вторичного сырья, открытые неравнодушными гражданами, так и крупные проекты. Среди них, например, музеи, посвященные вопросам экологии и переработки. Экологические центры принимают отходы, которые нельзя отправить в переработку при сборе через контейнерные площадки. Такой подход позволяет снизить объем мусора, а также помогает формировать культуру ответственного потребления среди населения. Каждый экологический центр играет важную роль в построении экономики замкнутого цикла, пишет newstracker.ru.

Помимо деятельности по сбору и переработке отходов, многие экологические центры занимаются экопросвещением населения в формате лекций, экскурсий и мастер-классов на тему бережного отношения к ресурсам. Некоторые экологические центры представляют собой целые музеи, где можно ознакомиться с интерактивными экспозициями и выставками, посвященными обращению с отходами и переработке вторичных ресурсов.

По словам заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, экологические центры играют значимую роль в системе раздельного сбора отходов и позволяют формировать у граждан новое отношение к вторичным ресурсам. Российский экологический оператор призывает население сортировать отходы и более активно пользоваться экоцентрами.

Напомним, РЭО был учрежден по указу президента РФ от 14 января 2019 года. Главная цель компании состоит в формировании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране. Это является необходимым шагом на пути к достижению показателей национального проекта «Экология». Речь идет о сокращении на 50% отходов, подлежащих захоронению на полигонах, а также о сортировке ТКО в полном объеме. Данные показатели должны быть выполнены к 2030 году. Для решения этих задач необходимо сформировать в стране экономику замкнутого цикла.

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