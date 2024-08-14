Глава РЭО Буцаев: В России начали работать свыше 80 экоцентров

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в последние годы в стране отмечается значительный рост интереса к состоянию окружающей среды и устойчивому развитию. На фоне этого в каждом из федеральных округов начали появляться экологические центры. Они представляют собой как небольшие пункты приема вторичного сырья, открытые неравнодушными гражданами, так и крупные проекты. Среди них, например, музеи, посвященные вопросам экологии и переработки. Экологические центры принимают отходы, которые нельзя отправить в переработку при сборе через контейнерные площадки. Такой подход позволяет снизить объем мусора, а также помогает формировать культуру ответственного потребления среди населения. Каждый экологический центр играет важную роль в построении экономики замкнутого цикла, пишет newstracker.ru.