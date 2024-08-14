Государству достались 15 миллионов, принадлежавших инвалидам из Красновишерска

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
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Updated Сегодня, 16:13
Прокуратура Красновишерского района провела проверку в филиале ГБУ ПК «Соликамский дом-интернат для инвалидов и престарелых», в котором под опекой проживают лица, лишенные дееспособности. Выявлены средства, переведенные государству, сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Длительное время в кредитных организациях на счетах граждан, до своей смерти проживавших в социальном учреждении, находились деньги, которые фактически являлись выморочным имуществом, однако в установленном порядке право государства на него не было должным образом оформлено. Напомним, что выморочное имущество в гражданском праве это имущество, которое осталось после умершего лица и на которое никто не претендует или не может претендовать ни по завещанию, ни по праву наследования.
По итогам проверки прокурором в суд направлены исковые заявления об обращении выморочного имущества в доход государства.
Красновишерский районный суд требования прокурора удовлетворил. В рамках исполнения решений суда в доход государства в настоящее время обращены денежные средства в размере более 15 млн рублей.
В Прикамье 5 августа на пожаре в психоневрологическом интернате были спасены 16 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, в Гремячинске в 21:20 из-за аварийного режима работы электросветильника загорелась комната на втором этаже трехэтажного кирпичного здания.