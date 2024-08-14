Государству достались 15 миллионов, принадлежавших инвалидам из Красновишерска

Длительное время в кредитных организациях на счетах граждан, до своей смерти проживавших в социальном учреждении, находились деньги, которые фактически являлись выморочным имуществом, однако в установленном порядке право государства на него не было должным образом оформлено. Напомним, что выморочное имущество в гражданском праве это имущество, которое осталось после умершего лица и на которое никто не претендует или не может претендовать ни по завещанию, ни по праву наследования.