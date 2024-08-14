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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

IT-компания с пермскими корнями прекращает обслуживать пользователей из России

IT-компания с пермскими корнями прекращает обслуживать пользователей из России

14 августа 2024, 13:09
Фото: Miro
В связи с санкциями последний день работы россиян 11 сентября

Компания Miro, основанная пермяками, уходит с рынка России и Беларуси. Связано это с введенными санкциями, сообщает компания в своем письме пользователям главного продукта Miro — сервис для совместной работы офисных сотрудников.

Полный доступ у пользователей с IP-адресами из России и Беларуси заканчивается 11 сентября. Связано это с введенными санкциями и компания, как резидент США и ЕС, выполняет санкционные нормы. Полностью доступ к информации онлайн-досок российских пользователей будет утрачен 12 октября.

Основанная в Перми IT-компания Miro открыла в июне 2022 года офис в Ереване.

Miro перестала работать в России, в том числе и в Перми, в начале марта 2022 года, а в начале июня того же года стало известно, что пермское юридическое лицо ООО «Мультивитамин» находится в стадии ликвидации. Сотрудникам предложили уехать работать в другие страны.

Компания Miro была основана в Перми в 2011 году. Андрей Хусид и Олег Шардин создали сервис для совместной работы офисных сотрудников, которым пользуются около 30 млн человек по всему миру. Офисы компании открыты в Амстердаме, Лос-Анджелесе, Берлине, Мюнхене, Лондоне, Сиднее, Токио и других городах.

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#Военная операция на Украине#Санкции#Сво#IT-компании
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