IT-компания с пермскими корнями прекращает обслуживать пользователей из России

Miro перестала работать в России, в том числе и в Перми, в начале марта 2022 года, а в начале июня того же года стало известно, что пермское юридическое лицо ООО «Мультивитамин» находится в стадии ликвидации. Сотрудникам предложили уехать работать в другие страны.